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Сотрудники ДПС подрались с бригадой скорой помощи

11 Июня 2016, 12:06 | В России

Двух сотрудников патрульно-постовой службы уволили после конфликта с врачами скорой помощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МВД. Как рассказал собеседник агентства, между сотрудниками ППС, в свободное от их службы время, и врачами скорой помощи произошел конфликт, в ходе которого бригада скорой вызвала наряд полиции.

В результате двое мужчин были задержаны и доставлены в отделение полиции. «В отношении них была проведена служебная проверка, по результатам которой они были уволены по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Новой Москве.

В управлении также рассказали, что в отношении двух уволенных полицейских сейчас проводится проверка по ст.144 и ст.145 Уголовно-процессуального кодекса («порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» соответственно).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: МВД  УК  дпс  скорая  упк  драка  полиция 



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Комментарии

  • Псевдоним12:45, 11.06.2016#

    Автору статьи хоть доступ к интернету откройте. Чтобы хоть поисковыми системами пользвоаться научился))ДПС и ППС вообще то разные службы.

  • Евгений12:52, 11.06.2016#

    Поддержу. . . . и дополню. причём тут столичное управление МВД и Новая Москва? Это вообще про Приморский край новость?

  • Р”РѕР±СЂС‹Р№РґРѕРєС‚РѕС13:40, 11.06.2016#

    У этого уродливого типаделовогоиздания новости ищет робот, реагирующий на географические словосочетания, совпадающие с топонимами Приморья. Есть у нас деревня "Новая Москва" - держите сенсацию. А проверять инфу в гробу эти тупые писаки видали.

  • Виктор13:42, 11.06.2016#

    Евгений, ты ИДИОТ, родной край изучай!!! Материал из Википедии — свободной энциклопедииНовая Москва — небольшое село в Шкотовском районе Приморского края, входит в Центральненское сельское поселение. Расположено в верховьях реки Шкотовки. Через село проходит федеральная автомобильная трасса Шкотово — Партизанск.

  • Псевдоним22:19, 11.06.2016#

    А вежливо поправлять людей Вы не пробовали? Попробуйте - это повышает самоуважение.

  • 04900:21, 12.06.2016#

    Я так понимаю, что здесь речь идет о Подмосковье, которое в не давнем прошлом присоединили к Москве. А не о Приморском крае вовсе

  • Псевдоним09:16, 15.06.2016#

    Более интересней иногда читать комментарии чем сами новости! Р”РѕР±СЂС‹Р№РґРѕРєС‚РѕС - респект!

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