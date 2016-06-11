Сотрудники ДПС подрались с бригадой скорой помощи

Двух сотрудников патрульно-постовой службы уволили после конфликта с врачами скорой помощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МВД. Как рассказал собеседник агентства, между сотрудниками ППС, в свободное от их службы время, и врачами скорой помощи произошел конфликт, в ходе которого бригада скорой вызвала наряд полиции.

В результате двое мужчин были задержаны и доставлены в отделение полиции. «В отношении них была проведена служебная проверка, по результатам которой они были уволены по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник агентства.

Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Новой Москве.

В управлении также рассказали, что в отношении двух уволенных полицейских сейчас проводится проверка по ст.144 и ст.145 Уголовно-процессуального кодекса («порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» соответственно).