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Сотрудники ДПС подрались с бригадой скорой помощи
Двух сотрудников патрульно-постовой службы уволили после конфликта с врачами скорой помощи, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на столичное управление МВД. Как рассказал собеседник агентства, между сотрудниками ППС, в свободное от их службы время, и врачами скорой помощи произошел конфликт, в ходе которого бригада скорой вызвала наряд полиции.
В результате двое мужчин были задержаны и доставлены в отделение полиции. «В отношении них была проведена служебная проверка, по результатам которой они были уволены по отрицательным мотивам», — рассказал собеседник агентства.
Как пояснил агентству источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в Новой Москве.
В управлении также рассказали, что в отношении двух уволенных полицейских сейчас проводится проверка по ст.144 и ст.145 Уголовно-процессуального кодекса («порядок рассмотрения сообщения о преступлении» и «решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении» соответственно).
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Комментарии
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Виктор13:42, 11.06.2016#
Евгений, ты ИДИОТ, родной край изучай!!! Материал из Википедии — свободной энциклопедииНовая Москва — небольшое село в Шкотовском районе Приморского края, входит в Центральненское сельское поселение. Расположено в верховьях реки Шкотовки. Через село проходит федеральная автомобильная трасса Шкотово — Партизанск.
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Автору статьи хоть доступ к интернету откройте. Чтобы хоть поисковыми системами пользвоаться научился))ДПС и ППС вообще то разные службы.