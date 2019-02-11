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Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране
11 Февраля 2019, 11:02 | В России
Обнародован печальный ТОП-10
Независимое маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос: приходилось ли вам давать взятку представителям органов власти, как часто и когда это было в последний раз?
Новоиспеченная столица Дальнего Востока Владивосток оказалась на третьем месте, а Хабаровск - на пятом. С остальными данными можно ознакомится здесь.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: коррупция
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