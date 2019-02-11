Два дальневосточных города признаны самыми коррумпированными в стране

Обнародован печальный ТОП-10

Независимое маркетинговое агентство Zoom Market провело опрос: приходилось ли вам давать взятку представителям органов власти, как часто и когда это было в последний раз?

Новоиспеченная столица Дальнего Востока Владивосток оказалась на третьем месте, а Хабаровск - на пятом. С остальными данными можно ознакомится здесь.