Пенсионные фонды грабят своих клиентов

Количество жалоб на пенсионные фонды только за первую половину этого года в пять раз превысило объем жалоб за три предыдущих года, вместе взятых, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Центробанк.

Чаще всего россияне жалуются на незаконный перевод пенсионных накоплений из одного пенсионного фонда в другой, пишет издание «Мир Новостей».

Подобные махинации ПФ начали проворачивать в 2015 году, что стало возможным благодаря закону о пенсионных фондах (п. 5 ст. 36.6), вступившему в силу 24 декабря 2014 года. С этого момента переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой без потери инвестдохода можно не раньше, чем через пять лет. В противном случае вся прибыль остается в предыдущем пенсионном фонде.

Закон привел к тому, что фонды начали применять мошенническую схему - переводить пенсионные накопления граждан по подложным заявлениям.

Так, уже в 2015 году инвестдохода лишился миллион человек, из них больше половины переводили деньги из государственного пенсионного фонда в частные. В результате в государственном ПФ осело свыше 2 млрд (!) рублей. Еще почти 2 млрд поделили между собой различные частные фонды.

В 2016 году ситуация резко ухудшилась. Граждане потеряли уже 27 млрд рублей инвестдоходов, причем досрочными оказались 99% (!) переводов. Сколько граждан сменили пенсионный фонд добровольно, а сколько стали жертвами мошеннических схем - неизвестно. По самым скромным подсчетам, две трети россиян «перевели» свои деньги из фонда в фонд по подложным заявлениям.

Москвичка Яна Истратова потеряла таким образом 60 тыс. рублей: «Летом прошлого года я пришла в банк оформлять кредит. Сотрудница банка стала меня ненавязчиво расспрашивать, где я храню свои пенсионные сбережения. Я говорю: там –то и там-то. Мне в ответ: а в фонде таком-то намного лучше условия!»

Яну Истратову предложение не заинтересовало. «Сотрудница банка принесла подписывать бумаги по кредиту. Я подписала целую кипу бумаг. Вдруг в конце года приходит письмо, что мои средства переведены в новую компанию. Стала туда звонить - я не подавала никаких заявлений! Поехала в старую. Они сказали: такое теперь часто случается. Человек приходит взять кредит, и ему незаметно подсовывают бумажку подписать».

Деньги в старом фонде у Яны лежали чуть меньше пяти лет. За это время набежало 60 тыс. рублей. Все эти деньги остались в старом. Яна тем временем подала в суд на новый фонд.

«В заявлении о переводе денежных средств указан адрес, куда новый фонд должен направлять корреспонденцию. Но адрес не мой! Я узнала - по этому адресу находятся «Шиномонтаж» и магазин «Рыбалка». То есть все сведения о состоянии моего счета уходили в какой-то «шиномонтаж»!» - возмущается пострадавшая.

За подобное «подсовывание» заявления о переводе средств из одного ПФ в другой сотрудники банков получают от пенсионных фондов премиальные, которые зависят от величины накоплений и в среднем составляют 3 тыс. рублей.

До конца года может быть принят закон, согласно которому клиент пенсионного фонда, желающий перевести деньги, должен прийти в офис своего нового фонда лично. Сейчас это вовсе не обязательно, достаточно, например, подать заявление через сайт госуслуг либо через МФЦ либо написать заявление в любой другой организации, и ПФ оформит перевод денежных средств с использованием удостоверяющих центров (УЦ).

По оценкам экспертов, размер среднего потерянного инвестдохода составляет 75 тыс. рублей.

О многочисленных фальсификациях заявлений сообщила месяц назад Счетная палата РФ. Удастся ли остановить волну мошенничеств?