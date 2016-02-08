В жилье неблагополучных семей установят датчики задымления

В квартирах, а также в ветхих и деревянных домах и квартирах, где неблагополучные семьи с детьми, предлагают устанавливать датчики задымления за счет бюджетных средств. С такой инициативой к властям регионов намерен обратится уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Павел Астахов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

— В пожарах постоянно погибают дети, нужно эту проблему как-то решить. Поэтому, считаю, что необходимо установить датчики задымления во всех ветхих и деревянных частных домах, а также в квартирах, где проживают семьи с детьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении (члены семьи пьют и т.д.). Если в доме произойдет задымление, сработает сигнализация, — говорит Павел Астахов. — В Кемеровской и Оренбургской областях власти уже установили эти датчики, они закупили их по 280 рублей. Если задымление только начинается датчики тут же срабатывают, сигнал будит всех.

Этот опыт вполне, по мнению Астахова, можно распространить на все регионы, пишут «Известия».

- Хочу ко всем губернаторам обратиться, чтобы они выделили деньги и также поставили такие датчики во все проблемные семьи.

О случаях гибели детей в пожаре, российские СМИ сообщают с пугающей регулярностью. В минувшую субботу в поселке Черкизово в Подмосковье загорелся дом, — в результате пожара погибли трое детей в возрасте от одного года до четырех лет и их бабушка.

Другой пожар недавно погубил целую семью в Якутске, где погибли двое взрослых и двое детей. Возгорание произошло в деревянном многоквартирном доме.

12 января в результате пожара в Улан-Удэ погибли трое детей.

В октябре 2015 года пожар произошел в частном доме в станице Холмская в Краснодарском краей. При пожаре от отравления продуктами горения погибли семеро детей. Также пострадал родственник семьи, который пытался спасти малышей. Погибшим было от года до десяти лет. В момент возгорания родителей дома не было, огонь заметили соседи. Многодетная семья, чьи дети погибли, не состояла на учете соцслужб, как неблагополучная.

По данным годового отчета МЧС России в 2015 году при пожарах погибло 459 детей.

В пресс-службе МЧС по Оренбургской области отметили, что поставили такие приборы в 10 тыс. квартирах.

— Датчик крепится на потолке с помощью двухстороннего скотча и работает на батарейках, поэтому очень удобная вещь, — сообщили в ведомстве. — При задымлении прибор оповещает с помощью низкочастотных звуков, которые возбуждают нервные клетки людей. Даже если человек будет крепко спать, то он все равно услышит звук, исходящий от датчика. В прошлом году ветеран ВОВ, которому установили этот прибор, услышал звук сигнализации из комнаты, где произошло возгорание и вызвал пожарную службу. Так, мужчина успел спасти себя и свой дом.

Депутат Госдумы от фракции ЛДПР Виталий Золочевский считает, что одного сигнала может быть недостаточно.

— Необходимо оснастить такие датчики дополнительными функциями оповещения. Чтобы информация о возгорании автоматически отправлялась смской в местный пожарный пункт или главе района, — говорит он.

Золочевский считает, что такие приборы нужно установить всем россиянам без исключения за счет бюджетных средств.

— Беда может случиться с любым, это проблема касается не только малообеспеченных семей. В 2015 году во Владимирской области сгорел частный дом, жильцы спаслись. Эта семья встала на очередь, чтобы получить жилье за счет бюджетных денег. Государству в любом случае было бы выгоднее выделить 280 рублей на покупку датчика, чем обеспечить погорельца жильем, — считает он.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов отметил, что сейчас в условиях кризиса у многих регионов нет возможности устанавливать такие приборы за счет бюджета.

— Думаю, что люди должны самостоятельно приобретать такие датчики, — говорит он. — В целом, идея хорошая, но качество прибора нужно конечно проверить.