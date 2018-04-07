Россиянам будут запрещать звонить по телефону или водить машину

Закон о новой меры пресечения уже в Госдуме

На прошедшей неделе Госдума приняла законопроект, вводящий в России новую меру пресечения — запрет на определенные действия, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Документ был принят в третьем окончательном чтении. По решению суда подозреваемого или обвиняемого могут ограничить в перемещении или общении с определенными людьми. Что изменится с введением новой меры и для чего она нужна — разбирался портал Iz.Ru.

Как принимали закон?

Это не первая попытка внести подобные изменения в Уголовно-процессуальный кодекс. Разработка этого закона началась еще в 2015 году. Спустя год, в октябре 2016 года, он прошел первое чтение, в декабре рассмотрен во втором чтении и отправлен на доработку. 22 марта 2018 года документ был принят во втором чтении, а спустя 10 дней был утвержден в окончательном и направлен в Совет Федерации.

Что означают эти нововведения?

Теперь по решению суда гражданину может быть запрещено выходить из дома в определенные часы, выезжать за пределы города, посещать мероприятия или находиться в определенных местах, а также пользоваться средствами связи — в частности, мобильным телефоном или интернетом. Виновникам ДТП могут запретить вождение автомобиля еще во время следствия.

Как долго будут действовать ограничения?

В законе прописываются максимальные сроки применения новой меры пресечения. Для преступлений небольшой и средней тяжести срок составит 12 месяцев, тяжких преступлений — 24 месяца, особо тяжких — 36 месяцев.

Кто будет следить за их исполнением?

Контролем за соблюдением запрета займется Федеральная служба судебных приставов. Для обеспечения исполнения меры в некоторых случаях на подозреваемых будут надеваться электронные браслеты.

Когда будет использоваться новая мера пресечения?

Меру будут применять при освобождении под залог или домашнем аресте. При этом время действия запрета не будет включаться в срок содержания под стражей. Соотношение срока применения данной меры и срока содержания под стражей при запрете выхода из жилого помещения будет рассчитываться как два дня к одному.

Можно ли применить к одному человеку сразу несколько запретов?

Суд имеет право применить сразу все запретительные меры к одному гражданину, любую из них по отдельности, так и комбинацию из нескольких мер.

Для чего нужна эта мера?

Согласно тексту пояснительной записки, новая мера пресечения нужна для обеспечения прав человека. Кроме того, она призвана повысить эффективность уголовного преследования.

Что будет с нарушителями ограничительных мер?

Если подозреваемый откажется от соблюдения возложенных запретов, умышленно избавится или повредит электронные средства контроля, то суд по ходатайству следователя или дознавателя может назначить более строгую меру наказания.

А если у человека, которому запрещено пользоваться мобильным, случится чрезвычайная ситуация?

Подозреваемому или обвиняемому разрешено пользоваться телефоном для вызова экстренных служб — пожарной, скорой помощи, полиции и аварийно-спасательных служб. Вместе с тем он имеет право на общение с дознавателем или следователем по телефону. Однако о каждом своем звонке он обязан отчитываться в контролирующий орган.

Какие последствия повлечет за собой введение запрета на определенные виды деятельности?

Данная мера пресечения будет способствовать расширению практики альтернативных мер вместо заключения под стражу, рассказал порталу iz.ru ведущий юрист Европейской юридической службы Александр Спиридонов. «Некий положительный эффект от введения этой меры связан с тем, что снижаются расходы государства на содержание лиц под стражей. К тому же, если выяснится, что лицо, в отношении которого возбуждено дело или предъявлено обвинение, не виновно, то размер компенсации морального вреда за привлечение к ответственности будет существенно ниже», — поясняет юрист.

Запрет на приближение или общение с определенными лицами вводится в интересах следствия, а не для того, чтобы защитить их от потенциального вреда, как например, охранный ордер. «Человек, который привлекается к ответственности, может оказывать влияние и давление на потерпевших, свидетелей, экспертов», — добавляет Спиридонов.