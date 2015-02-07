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Из полиции уволят каждого десятого

07 Февраля 2015, 09:30 | В России

С 1 февраля МВД России приостанавливает набор сотрудников, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-центр министерства. Такое решение принято в рамках оптимизации штатной численности ведомства.

"Таким образом, в случае, если и возникнет необходимость сокращения штатной численности ведомства, ликвидироваться будут вакантные штатные единицы, а не проводиться увольнение действующих сотрудников", - цитирует, в свою очередь, "Интерфакс" свои источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ сообщил, сообщает газета «Золотой Рог», что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже подписал приказ, согласно которому начиная с 1 февраля приостанавливается прием на службу, и кроме того, согласно приказу главы ведомства, должны уволить каждого десятого сотрудника в территориальных подразделениях МВД. Позже в ведомстве опровергли эту информацию.

Как сообщил официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук, "информация о существовании такого приказа не соответствует действительности". "Решение о сокращении не принято. Есть бумага из Минфина (с предложением сократить расходы МВД), но на данный момент еще только рассматриваются и обсуждаются различные возможности. Будет ли это сокращение штата, или сокращение расходов в подразделениях, или оптимизация подразделений, все это находится в стадии рассмотрения", - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: мораторий  полиция  сокращение кадров  МВД 






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Комментарии

  • Псевдонимы15:06, 09.02.2015#

    800 человек без работы в городе.

  • Псевдонимы15:07, 09.02.2015#

    Каждый десятый, это 10% от 8000, короче 800 новых безработных появится в городе((

  • babai15:34, 09.02.2015#

    Пусть они по верхним рядам пройдут, вот где поле для деятельности. Все равно сидят нихера не делают, только штаны протирают, а бегают те, кто ниже по статусу. Скоро на одного подчиненного будет 10 начальников!

  • Inferno15:38, 09.02.2015#

    Давно пора и каждого 2-ого, чтобы боялись потерять место и работать наконец начали. А то толку от них никакого, не полиция а сброд бездарей, которые если первые буквы алфавита знают те самые АБГДЕЁЖ, то уже "специалистом" считается. Будет не 800 безработных, а как в том анекдоте про мента у которого ксиву отобрали, он пришёл домой, лёг на диван и тихо умер.

  • 66666615:45, 09.02.2015#

    Начало положено!! Следующим шагом, нужно Ликвидировать Службу Судебных приставов - вот где настоящий рассадник дармоедов!!

  • Р‘РѕР»СЊС€РѕР№ Р±СЂР°С‚20:48, 09.02.2015#

    Это точно!

  • 12315:51, 09.02.2015#

    вы бы текст прочитали - ликвидироваться будут вакантные штатные единицы. ну, а если уволят, то только те 10% порядочных ментов - чтобы не портили общую картину!

  • РЎРµСЂРіРµР№15:51, 09.02.2015#

    вот тля дебилы! куда пойдут эти уволенные бездари? поднимать сельское хозяйство, на полученном гектаре земли??? они же нехрена не могут. . .

  • 36216:52, 09.02.2015#

    Да же если уволят каждого второго, ничего не изменится.

  • С…Р°С‚Р°Р±С‹С‡21:22, 09.02.2015#

    Да надо порочистить систему внутренних органв ! Промыть ливер !

  • Олеж22:00, 09.02.2015#

    начнеться передел соственности снова, уволенные будут также доить коммерсантов а последнии не захотят платить старым и новым стражам порядка!!!

  • Патриот23:12, 11.02.2015#

    Ура. даёшь одного участкового на район. пусть граждане сами нарков ловят

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