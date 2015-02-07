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Из полиции уволят каждого десятого
С 1 февраля МВД России приостанавливает набор сотрудников, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-центр министерства. Такое решение принято в рамках оптимизации штатной численности ведомства.
"Таким образом, в случае, если и возникнет необходимость сокращения штатной численности ведомства, ликвидироваться будут вакантные штатные единицы, а не проводиться увольнение действующих сотрудников", - цитирует, в свою очередь, "Интерфакс" свои источник в правоохранительных органах.
Ранее ряд СМИ сообщил, сообщает газета «Золотой Рог», что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже подписал приказ, согласно которому начиная с 1 февраля приостанавливается прием на службу, и кроме того, согласно приказу главы ведомства, должны уволить каждого десятого сотрудника в территориальных подразделениях МВД. Позже в ведомстве опровергли эту информацию.
Как сообщил официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук, "информация о существовании такого приказа не соответствует действительности". "Решение о сокращении не принято. Есть бумага из Минфина (с предложением сократить расходы МВД), но на данный момент еще только рассматриваются и обсуждаются различные возможности. Будет ли это сокращение штата, или сокращение расходов в подразделениях, или оптимизация подразделений, все это находится в стадии рассмотрения", - сказал он.
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Комментарии
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Inferno15:38, 09.02.2015#
Давно пора и каждого 2-ого, чтобы боялись потерять место и работать наконец начали. А то толку от них никакого, не полиция а сброд бездарей, которые если первые буквы алфавита знают те самые АБГДЕЁЖ, то уже "специалистом" считается. Будет не 800 безработных, а как в том анекдоте про мента у которого ксиву отобрали, он пришёл домой, лёг на диван и тихо умер.
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