Из полиции уволят каждого десятого

С 1 февраля МВД России приостанавливает набор сотрудников, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-центр министерства. Такое решение принято в рамках оптимизации штатной численности ведомства.

"Таким образом, в случае, если и возникнет необходимость сокращения штатной численности ведомства, ликвидироваться будут вакантные штатные единицы, а не проводиться увольнение действующих сотрудников", - цитирует, в свою очередь, "Интерфакс" свои источник в правоохранительных органах.

Ранее ряд СМИ сообщил, сообщает газета «Золотой Рог», что министр внутренних дел России Владимир Колокольцев уже подписал приказ, согласно которому начиная с 1 февраля приостанавливается прием на службу, и кроме того, согласно приказу главы ведомства, должны уволить каждого десятого сотрудника в территориальных подразделениях МВД. Позже в ведомстве опровергли эту информацию.

Как сообщил официальный представитель МВД России Андрей Пилипчук, "информация о существовании такого приказа не соответствует действительности". "Решение о сокращении не принято. Есть бумага из Минфина (с предложением сократить расходы МВД), но на данный момент еще только рассматриваются и обсуждаются различные возможности. Будет ли это сокращение штата, или сокращение расходов в подразделениях, или оптимизация подразделений, все это находится в стадии рассмотрения", - сказал он.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.