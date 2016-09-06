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Банкомат выдал 5100-рублевую купюру

06 Сентября 2016, 11:26 | В России

Сбербанк готов в случае подтверждения подлинности компенсировать 100 процентов номинала склеенной купюры достоинством 5100 рублей, которую его клиентка получила в одном из банкоматов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«По правилам Банка России, такая купюра подлежит стопроцентному возмещению», — сказали в Сбербанке. По каждому подобному инциденту финорганизация готова производить разбирательства, учитывая теоретическую возможность технических сбоев в работе оборудования.

При получении средств в банкомате специалисты Сбербанка рекомендуют пересчитывать и проверять купюры непосредственно у терминала. В случае обнаружения поврежденной купюры нужно зафиксировать номер банкомата, время операции и сразу обращаться в кол-центр.

«Подразделения банка, осуществляющие загрузку банкоматов, производят ее обработку на высокоточном специализированном оборудовании с неоднократной проверкой качества купюр. Банк системно проводит масштабную работу по модернизации и обновлению программного обеспечения оборудования, участвующего в обслуживании оборота наличных средств, поэтому поводов для беспокойства у клиентов банка нет», — сообщили «Ленте.ру» в Сбербанке.

Ранее 5 сентября сообщалось, что женщина получила в банкомате Сбербанка две денежные купюры, склеенные из частей банкнот разных номиналов: пятитысячной и сторублевой. Женщина рассказала, что сняла в банкомате 50 тысяч рублей, при этом 35 тысяч сразу отдала своей знакомой. Через день женщина обнаружила, что одна пятитысячная купюра в ее кошельке на самом деле склеена. Среди переданных ее знакомой также обнаружилась подобная банкнота.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: фальшивка  сбербанк  подделка  склеен  купюра  банкомат  номинал  терминал 






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Комментарии

  • Второй фронт12:15, 06.09.2016#

    Думаю СБ вполне сможет разменять купюру 5100 по 2700 и 2400 рублей.

  • Псевдоним12:23, 06.09.2016#

    а мне на днях вообще банкомат деньги не выдал. снимала с карты сторонеего банка чз банкомат сбера. списание прошло, а деньги с банкомата не вышли. в сбере развели руками и сказали мы тут не при чем. а мой банк без них возврат сделать не может, банкомат-то их и списание прошло!!!не связывайтесь со сбером!это зло!все их карты давно заблокировала, т. к сплошное обдиралово!

  • elainriva15:44, 06.09.2016#

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