Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкомат выдал 5100-рублевую купюру
Сбербанк готов в случае подтверждения подлинности компенсировать 100 процентов номинала склеенной купюры достоинством 5100 рублей, которую его клиентка получила в одном из банкоматов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«По правилам Банка России, такая купюра подлежит стопроцентному возмещению», — сказали в Сбербанке. По каждому подобному инциденту финорганизация готова производить разбирательства, учитывая теоретическую возможность технических сбоев в работе оборудования.
При получении средств в банкомате специалисты Сбербанка рекомендуют пересчитывать и проверять купюры непосредственно у терминала. В случае обнаружения поврежденной купюры нужно зафиксировать номер банкомата, время операции и сразу обращаться в кол-центр.
«Подразделения банка, осуществляющие загрузку банкоматов, производят ее обработку на высокоточном специализированном оборудовании с неоднократной проверкой качества купюр. Банк системно проводит масштабную работу по модернизации и обновлению программного обеспечения оборудования, участвующего в обслуживании оборота наличных средств, поэтому поводов для беспокойства у клиентов банка нет», — сообщили «Ленте.ру» в Сбербанке.
Ранее 5 сентября сообщалось, что женщина получила в банкомате Сбербанка две денежные купюры, склеенные из частей банкнот разных номиналов: пятитысячной и сторублевой. Женщина рассказала, что сняла в банкомате 50 тысяч рублей, при этом 35 тысяч сразу отдала своей знакомой. Через день женщина обнаружила, что одна пятитысячная купюра в ее кошельке на самом деле склеена. Среди переданных ее знакомой также обнаружилась подобная банкнота.
Новости тематики
Новости раздела
- У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Банкомат выдал 5100-рублевую купюру
- Россиян будут банкротить семьями
- В России разработали кошелек, который нельзя потерять
- Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья
- ФАС разоблачила массовый сговор при поставке имущества для МВД и ФСБ
- ФСБ и СК провели обыски в таможенной службе
- Игра Pokemon GO уже начала похищать данные пользователей
- В России на 25% за полгода увеличилось число дел по статье "Мошенничество"
Комментарии
-
-
Псевдоним12:23, 06.09.2016#
а мне на днях вообще банкомат деньги не выдал. снимала с карты сторонеего банка чз банкомат сбера. списание прошло, а деньги с банкомата не вышли. в сбере развели руками и сказали мы тут не при чем. а мой банк без них возврат сделать не может, банкомат-то их и списание прошло!!!не связывайтесь со сбером!это зло!все их карты давно заблокировала, т. к сплошное обдиралово!
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
Думаю СБ вполне сможет разменять купюру 5100 по 2700 и 2400 рублей.