Банкомат выдал 5100-рублевую купюру

Сбербанк готов в случае подтверждения подлинности компенсировать 100 процентов номинала склеенной купюры достоинством 5100 рублей, которую его клиентка получила в одном из банкоматов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«По правилам Банка России, такая купюра подлежит стопроцентному возмещению», — сказали в Сбербанке. По каждому подобному инциденту финорганизация готова производить разбирательства, учитывая теоретическую возможность технических сбоев в работе оборудования.

При получении средств в банкомате специалисты Сбербанка рекомендуют пересчитывать и проверять купюры непосредственно у терминала. В случае обнаружения поврежденной купюры нужно зафиксировать номер банкомата, время операции и сразу обращаться в кол-центр.

«Подразделения банка, осуществляющие загрузку банкоматов, производят ее обработку на высокоточном специализированном оборудовании с неоднократной проверкой качества купюр. Банк системно проводит масштабную работу по модернизации и обновлению программного обеспечения оборудования, участвующего в обслуживании оборота наличных средств, поэтому поводов для беспокойства у клиентов банка нет», — сообщили «Ленте.ру» в Сбербанке.

Ранее 5 сентября сообщалось, что женщина получила в банкомате Сбербанка две денежные купюры, склеенные из частей банкнот разных номиналов: пятитысячной и сторублевой. Женщина рассказала, что сняла в банкомате 50 тысяч рублей, при этом 35 тысяч сразу отдала своей знакомой. Через день женщина обнаружила, что одна пятитысячная купюра в ее кошельке на самом деле склеена. Среди переданных ее знакомой также обнаружилась подобная банкнота.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.