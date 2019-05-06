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Причиной катастрофы "Суперджета" в Шереметьево могла стать молния

06 Мая 2019, 08:00 | В России

Большинство пострадавших отравились угарным газом и получили различные травмы

Вечером 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск Superjet-100 («Сухой Суперджет 100») компании «Аэрофлот» экстренно вернулся в аэропорт вылета «Шереметьево» и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели. На борту находились пять членов экипажа и 73 пассажира.

Многим пассажирам удалось эвакуироваться по аварийному трапу. Жертвами авиакатастрофы стал 41 человек, в том числе два ребенка.

Большинство пострадавших отравились угарным газом и получили различные травмы, сообщила министр здравоохранения Вероника СКВОРЦОВА.

"Аэрофлот" опубликовал на своем сайте список пассажиров, которые выжили. Как отмечается, этот список неполный. "В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - указано в сообщении "Аэрофлота". Из 78 пассажиров, находившихся на борту, 37 выжили.

По словам очевидцев, один из пассажиров якобы заметил возгорание в двигателе, о чем сообщил экипажу, другие говорят об ударе в самолет молнии, которая могла повредить электронику.

В «Аэрофлоте» заявили, что причиной пожара на самолете стало возгорание двигателей после посадки в «Шереметьево».

Единственная до этого дня катастрофа SSJ 100 произошла в испытательном полете в 2012 году из-за ошибки пилотирования. Сам самолет считается проблемным из-за частых поломок.

Потерпевший крушение SSJ 100 был произведен на заводе в Комсомольске-на-Амуре и был передан «Аэрофлоту» в эксплуатацию в сентябре 2017 года.

Приводим весь обнародованный "Аэрофлотом" список выживших:

Выжившие:

Аксенов Юрий Александрович

Афанасьев Виктор Юрьевич

Бабаев Кирилл Сергеевич

Ветчинкин Сергей Александрович

Гончаров Владимир Леонидович

Гринберг Татьяна Леонидовна

Гущина Галина Ивановна

Деркунская Елена Петровна

Евменьков Владимир Васильевич

Егоров Петр Викторович

Егорова Наталья Борисовна

Зимницкий Дмитрий Валерьевич

Киселев Василий Александрович

Климов Евгений Александрович

Ключникова Екатерина Владимировна

Ковба Алексей Михайлович

Марченков Александр Сергеевич

Марченкова Юлия Игоревна

Молчанов Олег Николаевич

Молчанова Юлия Александровна

Прищенко Валерий Дмитриевич

Прищенко Денис Валерьевич

Савченко Михаил Михайлович

Ситникова Марина Владимировна

Тихонова Людмила Николаевна

Харинин Дмитрий Юрьевич

Хлебушкин Дмитрий Вячеславович

Цицилин Вадим Александрович

Госпитализированы:

Белик Татьяна Леонидовна

Конник Марина Михайловна

Кузнецов Сергей Владимирович

Печников Василий Сергеевич

Шилов Антон Валентинович

Открыта горячая линия в Мурманске - 8 (8152) 39-99-99.

Горячая линия МЧС - 8-800-775-17-17.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: аэропорт  авиакатастрофа  "Аэрофлот"  вероника скворцова  "шереметьево"  "Суперджет" 



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