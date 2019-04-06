Российская семья выкинула на помойку несколько миллионов рублей

В отчаянии они приехали на мусоросжигательный завод…

Тюменцы продали квартиру матери, а полученные от сделки деньги положили в пакет, который случайно перепутали с мусором и выбросили, сообщает, сообщает портал "Наш город"

Деньги попали на мусоросортировочный завод (МСЗ). Семья приехала на предприятие и рассказала сотрудникам о своей проблеме. Горожанам пришлось перерыть 12 тонн отходов, чтобы найти свой пакет, рассказал журналистам начальник цеха МСЗ Виктор Загидулин. В итоге деньги нашли.





Кстати, в 2018 году сообщалось, что житель Канады решил впервые за девять месяцев разобрать свой рабочий стол и обнаружил на нем выигрышный лотерейный билет, который принес ему 998,7 тысячи канадских долларов (51,2 миллиона рублей).