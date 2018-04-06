Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей
Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к Telegram, сообщается на сайте ведомства, пишет деловая газета «Золотой Рог».
«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации»,— говорится в сообщении.
Срок ультиматума Роскомнадзора к мессенджеру Telegram истек 4 апреля — мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей за 15 дней после решения Верховного суда, признавшего соответствующее требование ФСБ законным. Telegram утверждает, что передать ключи шифрования технически невозможно.
5 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram прецедентом, по которому должен вынести решение суд. По его словам, такое решение должно подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.
Новости тематики
- Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
- ФСБ предупредила приморцев о готовящейся масштабной кибератаке
- Игра Pokemon GO уже начала похищать данные пользователей
- "МегаФон" предупреждает о новом виде мошенничества в Skype
- Хакеры, взломавшие Twitter премьера Медведева, советуют не пользоваться iPhone
Новости раздела
- Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Мошенника Мавроди похоронят за счет государства
- Тверской суд отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
- Мошенники придумали новый способ вымогательства денег через карту "Сбербанка"
- Суд явно не торопится начать рассматривать дело экс-мэра Владивостока
- Мошенники научились воровать деньги с помощью СНИЛСа
- В России может состояться референдум по отмене моратория на смертную казнь
- Всем задержанным полицией дадут право на звонок
- Мошенники нашли сногсшибательный способ похищения денег с банковских карт
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
- Стало известно, кто контролирует аэропорт "Владивосток"
- Силовики пришли за одним из крупнейших инвесторов Приморья
- Шувалов станет крупным банкиром
- "Аэрофлот" "пошутил" над пассажирами рейса из Владивостока в Москву
- Александру Костенко и Константину Богданенко ищут замену
- Крупнейшего инвестора, владеющего в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей
- "Спартак-Приморье" вышел в плей-офф на ЦСКА-2
- Скандал с дефицитом льготных авиабилетов потребовал вмешательства полпреда Трутнева
- В День птиц "Аистиные школы" открылись в северных районах Приморья