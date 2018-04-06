Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram

Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей

Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к Telegram, сообщается на сайте ведомства, пишет деловая газета «Золотой Рог».

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации»,— говорится в сообщении.

Срок ультиматума Роскомнадзора к мессенджеру Telegram истек 4 апреля — мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей за 15 дней после решения Верховного суда, признавшего соответствующее требование ФСБ законным. Telegram утверждает, что передать ключи шифрования технически невозможно.

5 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram прецедентом, по которому должен вынести решение суд. По его словам, такое решение должно подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.