www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.58 р. 100 JPY: 53.77 р.
EUR: 70.59 р. 10 CNY: 91.32 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Происшествия
Связь
Распечатать

ФСБ решила заблокировать Telegram

06 Апреля 2018, 18:51 | В России

Мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей

Роскомнадзор подал в Таганский суд иск об ограничении доступа к Telegram, сообщается на сайте ведомства, пишет деловая газета «Золотой Рог».

«Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации»,— говорится в сообщении.

Срок ультиматума Роскомнадзора к мессенджеру Telegram истек 4 апреля — мессенджер не передал ФСБ ключи шифрования переписки пользователей за 15 дней после решения Верховного суда, признавшего соответствующее требование ФСБ законным. Telegram утверждает, что передать ключи шифрования технически невозможно.

5 апреля глава Минкомсвязи Николай Никифоров назвал ситуацию с Telegram прецедентом, по которому должен вынести решение суд. По его словам, такое решение должно подтвердить или опровергнуть существующие правовые нормы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ФСБ  telegram  Верховный суд  одноклассники  фэйсбук  телеграм  мессенджер  whatsapp  вконтакте 






Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru