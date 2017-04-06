Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей

Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов».

По словам гендиректора сети «Фианит-ломбард» Станислава Боронина, пишет РБК, схема заключается в том, что «предприимчивые граждане» закладывают в ломбард ювелирное изделие, а через минуту выкупают его с помощью кредитной карты за 0,3–0,4%, поскольку ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег в банкомате.

Как отмечают «Ведомости», Сбербанк, например, берет за снятие наличных по кредитной карте 3–4%, Альфа-банк — 3,9–5,9%, «ВТБ 24» — 1–5,5%. Кроме того, напоминает издание, по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.

«Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей. Мы уверены, что это именно схема обналички», — подчеркивает Боронин. Как уточнила заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок, на такую сумму в ломбард можно заложить несколько тяжеловесных золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами в 1–2 карата. Боронин оценивает сумму подобных операций в своей сети, состоящей из 300 ломбардов, в 15 млн руб.

Короткий заем на один-два дня невыгоден ломбардам (средний срок займа составляет 30 дней), к тому же при безналичной оплате затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3%, и ломбард несет убыток, жалуется Грибок. Когда обналичиваются крупные суммы, чтобы пополнить кассу, ломбард вынужден доплатить еще 2% за инкассацию, добавляет Боронин. Однако формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков рынка нет. Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг, и составляют черные списки клиентов.

В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 млн руб. в месяц.