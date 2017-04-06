Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
Владельцы ломбардов рассказали о новой схеме обналичивания денег: клиенты сдают в ломбард ювелирные изделия, а уже через несколько минут возвращаются, чтобы выкупить залог, расплатившись кредитной картой, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Ломбарды столкнулись с новой схемой обналичивания денег. Об этом «Ведомостям» рассказали руководители двух ломбардных сетей и представитель ассоциации «Лига ломбардов».
По словам гендиректора сети «Фианит-ломбард» Станислава Боронина, пишет РБК, схема заключается в том, что «предприимчивые граждане» закладывают в ломбард ювелирное изделие, а через минуту выкупают его с помощью кредитной карты за 0,3–0,4%, поскольку ломбард берет за однодневное пользование займом на порядок меньше, чем банк за снятие денег в банкомате.
Как отмечают «Ведомости», Сбербанк, например, берет за снятие наличных по кредитной карте 3–4%, Альфа-банк — 3,9–5,9%, «ВТБ 24» — 1–5,5%. Кроме того, напоминает издание, по операциям в банкоматах установлены суточные лимиты.
«Операции по однодневной схеме с кредитными картами клиентами ломбардов совершаются неоднократно и в больших объемах — на сотни тысяч рублей. Мы уверены, что это именно схема обналички», — подчеркивает Боронин. Как уточнила заместитель гендиректора сети «Залог успеха» Людмила Грибок, на такую сумму в ломбард можно заложить несколько тяжеловесных золотых изделий либо украшение с крупными бриллиантами в 1–2 карата. Боронин оценивает сумму подобных операций в своей сети, состоящей из 300 ломбардов, в 15 млн руб.
Короткий заем на один-два дня невыгоден ломбардам (средний срок займа составляет 30 дней), к тому же при безналичной оплате затраты ломбарда на снятие наличных и эквайринг составляют до 3%, и ломбард несет убыток, жалуется Грибок. Когда обналичиваются крупные суммы, чтобы пополнить кассу, ломбард вынужден доплатить еще 2% за инкассацию, добавляет Боронин. Однако формальных поводов отказать в проведении такой операции у серьезных игроков рынка нет. Представители ломбардов надеются, что новая схема заинтересует Росфинмониторинг, и составляют черные списки клиентов.
В Центробанке «Ведомостям» сообщили, что знают о такой схеме обналичивания денег, однако, по оценкам регулятора, ее масштабы «сравнительно невелики» — примерно 100 млн руб. в месяц.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
- В России хотят запретить продажу травматики
- Путин предложил сажать на десять лет силовиков, которые "отжимают" бизнес
- У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Россиян будут банкротить семьями
- В России разработали кошелек, который нельзя потерять
- Резинки для детского творчества оказались крайне опасны для здоровья
Новости раздела
- Через ломбарды обналичивают сотни миллионов рублей
- Верховный суд постановил: мужей нельзя наказывать рублем за измену
- У пенсионеров похищают единовременные выплаты в 5000 рублей
- В России хотят запретить продажу травматики
- Имя убитого в Турции российского посла Андрея Карлова будет присвоено Дальневосточному федеральному университету
- ФСБ предупредила приморцев о готовящейся масштабной кибератаке
- Путин предложил сажать на десять лет силовиков, которые "отжимают" бизнес
- В фонде "Сколково" занимались неприкрытым воровством, а не исследованиями
- У бизнесмена похитили около 20 млн рублей из банковской ячейки известного банка
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У близкого родственника дальневосточного губернатора обнаружилась огромная коллекция дорогих авто (фото)
- Стройку "Хаяттов" во Владивостоке рекомендовано прекратить
- В Москву можно слетать за смешные деньги
- Рубль продолжает бить собственные рекорды
- 4 апреля всех предпринимателей вызывают в прокуратуру
- "Партия Дела" объявила о создании консервативного интернационала
- Россияне продолжат беднеть четвертый год подряд
- Полиция Уссурийска проверяет данные о ДТП из-за взрывного устройства
- Тихоокеанский флот получил уникальное оружие
- Стали известны самые дорогие предложения по зарплатам в Приморье
Сбербанк не 3-4 % , а 45% снимает с каждого снятия с карты.