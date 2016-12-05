ФСБ предупредила приморцев о готовящейся масштабной кибератаке

ФСБ России получена информация о подготовке иностранными спецслужбами в период с 5 декабря 2016 года масштабных кибератак с целью дестабилизации финансовой системы Российской Федерации, в том числе деятельности ряда крупнейших российских банков, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информацию пресс-службы ФСБ России.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что серверные мощности и командные центры для проведения кибератак расположены на территории Нидерландов и принадлежат украинской хостинговой компании BlazingFast.

Кибернападение планируется сопровождать массовой рассылкой SMS-сообщений и публикациями в социальных сетях (блогах) провокационного характера в отношении кризиса кредитно-финансовой системы России, банкротства и отзыва лицензий у ряда ведущих банков федерального и регионального значения. Акция направлена на несколько десятков городов Российской Федерации.

ФСБ России осуществляются необходимые мероприятия по нейтрализации угроз экономической и информационной безопасности Российской Федерации и документированию готовящейся акции.