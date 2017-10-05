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Всем задержанным полицией дадут право на звонок

05 Октября 2017, 10:21 | В России

Проблема - без исключения - касается всех, пишет деловая газета «Золотой Рог». Ведь попасть в неприятную ситуацию может буквально каждый и на ровном месте. Случайно на улице разгорелась горячая ссора - не исключено, придется в полиции доказывать, что ты не хулиган. Нередко возникают конфликты и в магазинах, когда охрана пытается обвинить в мелких кражах невиновных. А для всех водителей Кодекс об административных правонарушениях вообще должен быть настольной книгой.

По данным Судебного департамента при Верховном суде России, пишет «РГ» за год суды наказали в административном порядке более 4,6 миллиона человек, не считая должностных лиц и предпринимателей.

Под административный арест - знаменитые 15 суток - были отправлены 1,1 миллиона человек. На обязательные работы отправлены почти 265 тысяч человек. Но эти цифры только вершина айсберга. Массу дел об административных правонарушениях правоохранители рассматривают самостоятельно. И очень часто получается так, что человек остается один на один с теми, кто его в чем-то обвиняет.

- Проект закона затрагивает очень важную проблему - реализация гражданином конституционного права на квалифицированную помощь, в частности, возможность своевременно получить защиту адвоката в делах об административных правонарушениях, - сказал «РГ» исполнительный вице-президент Федеральной палаты адвокатов Андрей СУЧКОВ.

Он напоминает, что срок административного задержания установлен в течение не более трех часов. Но из него масса исключений.

«По отдельным видам дел срок задержания допускается до 48 часов, - говорит Андрей Сучков. - Также на двое суток возможно задержание по делам, где возможны санкции в виде административного ареста или выдворения за пределы РФ. И хотя все эти случаи оговорены особыми условиями, обычный гражданин в этом несведущ. Для соблюдения его прав ему нужен адвокат, чье участие в деле гражданин может обеспечить с помощью телефонного звонка, что и предложено в тексте законопроекта».

Напомним, что в прошлом году вступили в силу поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, которые гарантировали задержанному право на телефонный звонок. Но речь только об уголовных делах.

Юрий РОГОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: конфликт  статья  задержание  связь  административное задержание  кража  УК  адвокат  арест  палата адвокатов  защита 



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