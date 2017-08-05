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Мошенники под видом кредитных организаций отбирают квартиры у людей
Новый вид мошенничества с кредитами появился в России – десятки людей уже лишились своих квартир, «вслепую» подписав бумаги, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Аферисты, выдающие себя за представителей микрофинансовых организаций и не имея при этом соответствующих лицензий Центробанка России, завлекают нуждающихся в деньгах клиентов низкими процентами и быстрыми сроками выдачи крупных сумм денег.
При выдаче займа человек получает на подпись огромное количество документов. Разобраться в них без должной юридической подготовки довольно сложно. В этой же кипе бумаг оказывается договор купли-продажи недвижимости.
«При выдаче займа заемщику предлагают подписать различные справки и согласие на обработку данных; договор купли-продажи жилья оказывается в этой кипе документов. Кредитный договор, как правило, кладется сверху, далее идут справки, договор на продажу квартиры и уже потом оставшиеся документы», - поясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов.
Мошенники при этом специально торопят клиента. Человек, и так не привыкший внимательно читать то, что ему дают, теряет бдительность и подписывает все подряд. В том числе и договор о продаже своего жилья.
Через несколько дней к заемщику приходят представители кредитора и требуют покинуть «проданную» жилплощадь. Шансы пострадавших доказать в суде факт обмана крайне малы, подчеркивают в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).
Новый вид мошенничества, по данным ФНП, уже отмечен в Карелии, Свердловской области, Хакасии, Смоленске, Сочи, Москве и Подмосковье. Количество обманутых граждан исчисляется десятками, среди них чаще всего оказываются пенсионеры.
Более того, недавно в Московской области на подобном виде мошенничества поймали даже лицензированную микрофинансовую организацию.
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