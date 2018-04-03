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Дело Магомедовых потопит Дмитрия Медведева и двух его приближенных
Следы возможных преступлений совладельцев группы "Сумма" ведут в либеральный клан правительства
Тверской суд Москвы арестовал на два месяца владельцев группы компаний "Сумма" братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Крупнейших инвесторов, владеющих в Приморье стратегическими объектами, подозревают в хищении 2,5 миллиардов рублей. К каким последствиям приведёт это громкое дело, рассказал обозреватель «Царьграда» Юрий Пронько.
По словам его источников, за спиной Магомедовых стоят не просто высокопоставленные чиновники из правительства России, а его первые лица. Речь идёт о премьер-министре Дмитрии Медведеве, первом вице-премьере Игоре Шувалове, а также заместителе председателя правительства Аркадии Дворковиче. В этой связи дело может превзойти даже процесс над бывшим министром экономического развития Алексеем Улюкаевым.
Братья Магомедовы были арестованы в связи с хищениями и растратой при строительстве стадиона "Арена Балтика" в Калининграде к Чемпионату мира по футболу-2018. Однако группа компаний "Сумма", которой владеют Магомедовы, аффилирована через "Объединенную зерновую компанию" с Медведевым, Шуваловым и Дворковичем. Есть высокая вероятность, что через эту связь правоохранительные органы могут выйти на премьера и его приближённых.
"Сейчас за плотно и не очень закрытыми дверями развернулась самая настоящая битва за министерские портфели. И если есть возможность устранить конкурента, зная о том, как он вел свои дела все последние годы, то этим обязательно воспользуются. Очевидно же, что братья Магомедовы связаны с вице-премьером Дворковичем, а через него с Дмитрием Медведевым", - приводит Пронько слова одного из источников.
Прошлогоднее дело экс-министра экономического развития Улюкаева показало, что неприкасаемых в России нет, и даже член правительства может оказаться за решёткой. Медведев, Дворкович и Шувалов вполне могут повторить судьбу своего коллеги.
Дело братьев Магомедовых может иметь эффект разорвавшейся бомбы для нынешнего правительства. Факты, которые будут получены в результате следственных мероприятий и показаний задержанных, станут основой не только для отставок высокопоставленных чиновников, но и беспрецедентной перегруппировки в российской политической и бизнес-элите.
"Очевидно, что по так называемому либеральному клану, который всю последнюю четверть века занимался распродажей Россией, может быть нанесен фатальный удар. Удар по тем, кто пресмыкался пред Западом, забывая про интересы собственной страны", - подводит итог обозреватель Царьграда Пронько.
Фото Globallookpress.Com.
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Очередная показуха!!! Сердюков например. . .