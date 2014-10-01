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"МегаФон" предупреждает о новом виде мошенничества в Skype
Оператор «МегаФон» предупреждает абонентов об активизации мошенников, использующих Skype. Пользуясь похищенными учетными записями популярного OTT-сервиса, они просят пополнить счет мобильного телефона. Выявить злоумышленников несложно, достаточно проявлять бдительность и перепроверять все подозрительные просьбы.
«МегаФон» проводит планомерную работу по борьбе с мобильным мошенничеством. За летний период компанией было заблокировано десятки «кошельков» злоумышленников. Одним из новых видов мошенничества, с которым начали поступать обращения абонентов, является взломы аккаунтов в Skype с последующей рассылкой по списку контактов просьб о переводе денежных средств на счета мобильных телефонов.
Чтобы не попасться на уловки интернет-мошенников, абонентам важно помнить и соблюдать несколько правил. Во-первых, злоумышленник не обращается к вам по имени и использует шаблонные сообщения. Если к вам обращается знакомый в Skype, но его сообщение не похоже на другие, это повод насторожиться. Во-вторых, мошенник не отвечает на ваши вопросы или делает это максимально уклончиво. Наконец, рассылка таких сообщений происходит поздно вечером и ночью, когда бдительность получателей заведомо снижена.
«Современные OTT-сервисы, независимые от операторов, обладают серьезными уязвимостями. Этим и пользуются злоумышленники, которые все чаще переходят от SMS-мошенничества на другие способы связи. Мы и наши партнеры делаем все возможное, чтобы защитить абонентов от всех видов мошенничества, - комментирует Сергей Хренов, Директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов «МегаФона».
«Киберпреступники постоянно придумывают все новые способы отъема денег у пользователей. Пример со Skype представляет собой достаточно интересную мошенническую схему, которая состоит из кражи логина/пароля от аккаунта жертвы при помощи вредоносного ПО с последующим использованием методов социальной инженерии для перевода денег на счет злоумышленника. Для предотвращения подобных ситуаций мы рекомендуем не просто соблюдать бдительность при получении сообщений даже от людей из вашего списка контактов, но и пользоваться надежными защитными решениями класса Internet Security», - говорит Дмитрий Бестужев, руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» в Латинской Америке.
Специально для своих абонентов оператор запустил отдельный сайт, на котором описаны все актуальные схемы злоумышленников. Если вы столкнулись с мобильным мошенничеством, напишите об этом нам, пройдя по ссылке.
Более подробная информация по новой схеме кибер-мошенничества по ссылке.
Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.
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