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Активисты "СтопХама" пытались приклеить стикер на автобус ОМОНа

01 Апреля 2016, 12:25 | В России

В центре Москвы задержали пятерых активистов движения «СтопХам». По версии полиции, они пытались наклеить на автобус ОМОНа стикер «Мне плевать на всех — паркуюсь как хочу», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.

«Сотрудники столичного ОМОН обеспечивали общественный порядок в центре Москвы. Несколько молодых людей подошли к служебному автобусу, в котором находились сотрудники спецподразделения, и попытались наклеить на борт автобуса наклейку с надписью «Мне плевать на всех — паркуюсь как хочу», — пояснил собеседник агентства в правоохранительных органах.

Полицейские сделали активистам замечание, однако молодые люди не отреагировали. Позже они были задержаны, в настоящий момент активисты находятся в ОВД «Тверское». По словам источника, у задержанных отсутствуют паспорта, среди молодых людей — два несовершеннолетних. В отношении активистов составляются административные протоколы о нарушении.

Инцидент произошел возле отеля Marriott на улице Петровка. По версии СМИ, активисты сначала снимали на камеры припаркованные автомобили, предлагая водителям уехать. Претензии активистов вызвал и автобус ОМОНа, который, по их мнению, стоял близко к пешеходному переходу.

Как утверждает издание, после расспросов сотрудник полиции вызвал своих коллег, которые «заломили активистам руки за спину и отвели в автобус». При этом издание не сообщало о попытке активистов приклеить стикер на автобус ОМОНа.​

Накануне стало известно, что Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам» по требованию Минюста. Иск московского управления Минюста о ликвидации общественного объединения «СтопХам» был рассмотрен еще 12 октября 2015 года и удовлетворен.

Минюст заявил, что в деятельности «СтопХама» были выявлены «неоднократные грубые нарушения законодательства».

Напомним, «СтопХам» был основан в Москве в 2010 году. Активисты организации следили за тем, как водители соблюдают ПДД, в первую очередь правила парковки. Если автомобили их нарушали, активисты клеили на лобовое стекло стикер с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу».

Деятельность «СтопХама» не раз приводила к крупным конфликтам, а сами активисты зачастую при этом вели себя как настоящие хамы.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам информагентств
Теги: омон  стопхам  полиция 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј13:28, 02.04.2016#

    так и надо этим чмошникам

  • Псевдоним13:53, 02.04.2016#

    Вы, наверное, из тех, кто паркуется как свиньям плевать на всех

  • Р°Р±С‹СЂРІР°Р»Р“14:04, 02.04.2016#

    ты наверное на машину не накопил еще, лентяй. надеюсь этим уродам сапогом пару раз прилетело

  • vasya15:45, 02.04.2016#

    По хорошему надо этих хамят высечь широким форменным полицейским ремнём. А то протоколы, протоколы. . .

  • Псевдоним17:03, 02.04.2016#

    надо стикеры клеить несмываемые!

  • РјРґР°18:24, 02.04.2016#

    Это тебе на рожу нужно стикер не смываемый наклеить с нецензурным словом. Чтобы все знали, с кем имеют дело.

  • Гоцман23:33, 02.04.2016#

    Доброе дело парни делали, делали внушение несознательным гражданам, на мерсюках, Крузаках, кайошах, и бородатых юношей с Кавказа и т. д. которым плевать на всех, на людей, на Россию. Показуха кругом одна, в Прокуратуре, МВД, ФСБ, судах , Кремле, -ни кому не нужно уважение друг к другу, -это мы , Россияне, и это наша судьба.

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