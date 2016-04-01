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Активисты "СтопХама" пытались приклеить стикер на автобус ОМОНа
В центре Москвы задержали пятерых активистов движения «СтопХам». По версии полиции, они пытались наклеить на автобус ОМОНа стикер «Мне плевать на всех — паркуюсь как хочу», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на ТАСС.
«Сотрудники столичного ОМОН обеспечивали общественный порядок в центре Москвы. Несколько молодых людей подошли к служебному автобусу, в котором находились сотрудники спецподразделения, и попытались наклеить на борт автобуса наклейку с надписью «Мне плевать на всех — паркуюсь как хочу», — пояснил собеседник агентства в правоохранительных органах.
Полицейские сделали активистам замечание, однако молодые люди не отреагировали. Позже они были задержаны, в настоящий момент активисты находятся в ОВД «Тверское». По словам источника, у задержанных отсутствуют паспорта, среди молодых людей — два несовершеннолетних. В отношении активистов составляются административные протоколы о нарушении.
Инцидент произошел возле отеля Marriott на улице Петровка. По версии СМИ, активисты сначала снимали на камеры припаркованные автомобили, предлагая водителям уехать. Претензии активистов вызвал и автобус ОМОНа, который, по их мнению, стоял близко к пешеходному переходу.
Как утверждает издание, после расспросов сотрудник полиции вызвал своих коллег, которые «заломили активистам руки за спину и отвели в автобус». При этом издание не сообщало о попытке активистов приклеить стикер на автобус ОМОНа.
Накануне стало известно, что Мосгорсуд ликвидировал движение «СтопХам» по требованию Минюста. Иск московского управления Минюста о ликвидации общественного объединения «СтопХам» был рассмотрен еще 12 октября 2015 года и удовлетворен.
Минюст заявил, что в деятельности «СтопХама» были выявлены «неоднократные грубые нарушения законодательства».
Напомним, «СтопХам» был основан в Москве в 2010 году. Активисты организации следили за тем, как водители соблюдают ПДД, в первую очередь правила парковки. Если автомобили их нарушали, активисты клеили на лобовое стекло стикер с надписью «Мне плевать на всех, паркуюсь как хочу».
Деятельность «СтопХама» не раз приводила к крупным конфликтам, а сами активисты зачастую при этом вели себя как настоящие хамы.
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Комментарии
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Псевдоним17:03, 02.04.2016#
надо стикеры клеить несмываемые!
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Гоцман23:33, 02.04.2016#
Доброе дело парни делали, делали внушение несознательным гражданам, на мерсюках, Крузаках, кайошах, и бородатых юношей с Кавказа и т. д. которым плевать на всех, на людей, на Россию. Показуха кругом одна, в Прокуратуре, МВД, ФСБ, судах , Кремле, -ни кому не нужно уважение друг к другу, -это мы , Россияне, и это наша судьба.
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