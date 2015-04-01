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Экс-глава ФСИН Реймер арестован по делу о хищении 3 млрд рублей

01 Апреля 2015, 18:02 | В России

Пресненский суд Москвы во вторник санкционировал арест экс-главы ФСИН РФ Александра Реймера, обвиняемого по делу о хищении 3 миллиардов рублей, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ.

По обвинению в хищении 2,7 млрд руб., выделенных из бюджета на внедрение системы электронного мониторинга поднадзорных лиц (СЭМПЛ), известной как "электронные браслеты", 31 марта были арестованы экс-директор ФСИН Александр Реймер и его бывший зам по тылу Николай Криволапов. СКР проверяет их на причастность к еще одной афере, также связанной с поставками систем безопасности для ФСИН. Ранее осужденные фигуранты этого дела называли генерал-полковника Реймера Сашей Самарским, который может "решить вопросы" со вскрывшимися махинациями даже после своей отставки, пишет "Коммерсантъ".

Срок ареста суд установил до 31 мая. Судья учел, что обвиняемый осведомлен о методах проведения оперативно-розыскных мероприятий и знает свидетелей по делу, поэтому сможет принять меры для сокрытия истины. Также по делу арестованы гендиректор коммерческой организации Николай Мартынов, бывший заместитель Реймера Николай Криволапов и директор Центра информационно-технического обеспечения и связи ФСИН России Виктор Определенов. Реймер вину не признает.

"Избрание более мягкой меры пресечения, такой как залог или домашний арест, суд считает невозможным", — огласил решение судья. В постановлении сказано, что Реймер был задержан в понедельник. Следствие по делу идет уже более двух лет, в настоящее время срок расследования продлен до 28 августа, пишет РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото РИА Новости.

 

Автор: По материалам информагентств
Теги: бюджет  происшествия  ФСИН  хищения  госзакупки  ГУФСИН  арест  махинации  суд 



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Комментарии

  • Антон18:42, 01.04.2015#

    Похудел. Во Владивосток такая порось приезжала

  • Псевдоним18:49, 01.04.2015#

    Мне вот интересно, почему такие не сидят вместе со всеми уголовниками на обычной зоне, не живут их порядками не моют порашу, и разные другие дела не делают которые если ты не хочешь делать должен отбиваться кулаками, ну вы понимаете. Или у нас так чем больше украл тем лучше условия в тюрьме (камера отдельная со всеми удобствами, маленький срок или вообще условный). И ещё что это за слово такое красивое хищение, что то когда бабушка 2 пачки масла забыла уплатить её обозвали воровкой, а здесь почему вещи своими именами не называют? Должно быть стыдное слово украл, своровал.

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј15:07, 02.04.2015#

    Мне муж еще тогда сказал, когда Саша Самарский чистку начал: мол, поувольнял тех, кто с ним делиться не захотел) Как в воду глядел))

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