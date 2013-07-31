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К пляжам Паттайи приближается гигантское нефтяное пятно
Гигантское нефтяное пятно, образовавшееся из-за разлива 50 т сырой нефти в Южно-Китайском море, добралось до материкового Таиланда. Загрязнению подвергся пляж Бан-Пхе в провинции Районг, в настоящее время территория объявлена зоной бедствия, закрытой для доступа посторонних, пишет РБК.
«Черные волны нахлынули на берег ночью, а к утру уже весь пляж был покрыт черным маслом. Мы посоветовали нашим гостям не подходить к воде, и некоторые из них сразу же попросили о ранней регистрации отъезда», – рассказал газете The Sun владелец отеля Кевин Викул.
Ранее с побережья популярного среди туристов острова Самет было удалено более 10 т зараженных воды и грунта. Работы по очистке территории будут продолжаться в течение неделе, заявил представитель компании PTT Global Chemical, ответственной за разлив нефти.
«Сейчас у нас есть две приоритетных задачи: очистить песок и морскую воду от нефти и убедиться в том, что пятно не достигнет остальных курортов. Здесь очень красивый белый пляж, и мы будем стараться максимально очистить его от последствий аварии», – рассказал вице-губернатор провинции Районг Супипат Чонгпаниш.
Разлив нефти произошел в минувшую субботу, 27 июля. Сырая нефть попала в море после утечки из трубопровода во время перекачки из танкера. Судно перевозило сырье для одного из местных нефтеперерабатывающих заводов. В результате образовалось нефтяное пятно длиной 2,5 км и шириной около 800 м.
Сейчас пятно сырой нефти приближается к одному из главных курортов Таиланда – городу Паттайя. Владельцы туристического бизнеса уже подсчитывают убытки: иностранцы спешно покидают популярные пляжи. Экологи тем временем пытаются определить ущерб, нанесенный фауне, пишет РИА "Новый Регион".
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Хоть одна весёлая новость:)