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Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты

29 Мая 2017, 09:16 | В мире

Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Адмирал Владимирский» эскортирует в Аденском заливе учебный парусник «Надежда», сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По данным пресс-службы Минобороны РФ, океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана, в данный момент эскортирует через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна "Надежда" (порт приписки Владивосток), с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту.

Сообщается, что 27 мая «оба судна завершили прохождение Баб-Эль-Мандебского пролива и двигаются с заданной скоростью в зоне визуальной и радионавигационной видимости, между ОИС "Адмирал Владимирский" и учебным судном "Надежда" происходит регулярный обмен сеансами связи».

Встретились суда 25 мая южной точке Красного моря. На борту «Адмирала Владимирского» находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ. К 30 мая суда должны прибыть к острову Сокотра.

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «"Надежда" – учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "РОСМОРПОРТ". Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  надежда  ВМФ  росморпорт  порт приписки  парусник  паллада  гидрография  аденский залив 






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