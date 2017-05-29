Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
Океанографическое исследовательское судно (ОИС) ВМФ России «Адмирал Владимирский» эскортирует в Аденском заливе учебный парусник «Надежда», сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По данным пресс-службы Минобороны РФ, океанографическое исследовательское судно ВМФ России "Адмирал Владимирский", совершающее плановый дальний океанский поход с целью гидрографических исследований Мирового океана, в данный момент эскортирует через потенциально опасные районы Аденского залива учебного парусного судна "Надежда" (порт приписки Владивосток), с курсантами Морского государственного университета им. Адмирала Г.И. Невельского на борту.
Сообщается, что 27 мая «оба судна завершили прохождение Баб-Эль-Мандебского пролива и двигаются с заданной скоростью в зоне визуальной и радионавигационной видимости, между ОИС "Адмирал Владимирский" и учебным судном "Надежда" происходит регулярный обмен сеансами связи».
Встретились суда 25 мая южной точке Красного моря. На борту «Адмирала Владимирского» находится штатная группа антитеррора из состава морских пехотинцев ВМФ. К 30 мая суда должны прибыть к острову Сокотра.
ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: «"Надежда" – учебный трёхмачтовый корабль (судно с полным парусным вооружением, в регистре значится как фрегат). В настоящее время принадлежит Федеральному государственному унитарному предприятию Дальневосточного бассейного филиала "РОСМОРПОРТ". Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" входит в состав Балтийского флота ВМФ России».
Новости тематики
Новости раздела
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Если в Турции сегодня и есть приморцы, то они въехали туда на свой страх и риск
- Федор Конюхов пропал с радаров
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Китай потерял контроль над своей орбитальной станцией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморец обналичивал средства крупных коммерческих компаний
- Техосмотр возвращают ГИБДД
- Дач в России больше не будет
- Россиянам отвели четыре дня на покупку валюты
- Незаконную стройку гостиницы в центре Владивостока намерены запретить
- В России нашли способ увеличить пенсии на 10 тысяч рублей каждому
- В Приморье на аукционе рыбоводный участок был продан за баснословную сумму
- В Госдуме задумали окончательно разорить Дальний Восток
- Лучший приморский актив Сергея Дарькина остался в надежных руках
- В квитанциях ЖКХ появится новая строка