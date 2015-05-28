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Хакеры получили доступ к налоговой информации
Хакеры взломали сайт Службы внутренних доходов США (СВД) и получили доступ к информации 100 тысяч американских налогоплательщиков, признало во вторник налоговое ведомство США. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Взгляд».
Для того, чтобы получить доступ к этим сведениям, злоумышленники блокировали так называемую «страницу безопасности», которая запрашивает сведения о налогоплательщике, включая его номер социального страхования, дату рождения, налоговый статус и почтовый адрес.
«Мы уверены, что речь не идет о каких-либо любителях», — констатировал глава ведомства Джон Коскинен.
В ведомстве признали, что хакерские атаки велись с февраля по середину мая, по данному поводу, как передает агентство АП, проводится расследование. В СВД подчеркивают, что главная компьютерная база не пострадала и находится в безопасности.
«В целом с подозрительных электронных адресов было сделано порядка 200 тысяч запросов. Более 100 тысяч таких попыток оказались успешными», — говорится в сообщении налогового ведомства.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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