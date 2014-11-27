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Десятки авиарейсов отменены из-за извержения вулкана в Японии

27 Ноября 2014, 17:45 | В мире

Десятки авиарейсов отменены в Японии из-за вулкана Асо, сообщает ТАСС.

Столб густого вулканического пепла, который выбрасывается на высоту более километра, создает угрозу для воздушных судов. Выбросы пепла долетают до районов, удаленных от вулкана на 30 км.

Асо, расположенный на южном острове Кюсю, - один из крупнейших вулканов в мире. Его высота - 1592 метра, Кальдера этого вулкана также считается одной из самых внушительных в мире, ее окружность - около 120 км.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: авиарейс  вулкан  Япония  извержение 



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