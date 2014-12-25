В Гонконге из-за ДТП на дорогу высыпались миллионы долларов

В Гонконге в ДТП попал инкассаторский фургон, в результате чего на дорогу высыпалось около 35 млн гонконгских долларов (4,5 млн долларов США). Полицейским удалось собрать около 20 млн, а остальные подобрали местные жители, которые стали свидетелями произошедшего, после чего скрылись с места происшествия. Об этом сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на местные СМИ.

Полиция обратилась к местным жителям с просьбой вернуть найденные деньги.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что невозвращение средств будут расцениваться как очень серьёзное преступление. За это грозит до 10 лет тюрьмы.

ZRPRESS.RU, Владивосток.