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Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
Весь американский сегмент станции заставлен банками с мочой
Американские астронавты на Международной космической станции (МКС) вынуждены ремонтировать систему переработки мочи, которая не работает уже пять дней, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщил агентству "Интерфакс" источник в ракетно-космической отрасли, вместо переработки мочу приходится хранить в специальных емкостях.
В течение ближайших суток астронавты надеются устранить эту неполадку. Находясь на связи с наземными специалистами, астронавты уже провели ремонтные работы, и система может заработать сегодня-завтра, пояснил источник.
Системы обеспечения МКС неоднократно выходили из строя. В январе 2016 г. в американском сегменте станции произошла крупная поломка в системе удаления углекислого газа. В ноябре прошлого года на американском сегменте отказывал канал питания, на ремонт которого ушло несколько месяцев.
Туалет на американском сегменте МКС ломается не первый раз. Его неоднократно ремонтировали осенью и летом 2008 года. В 2009-м, когда вышел из строя разделительный насос туалета, специалисты центра управления полетами НАСА рекомендовали астронавтам снабдить дверь космической уборной табличкой "Не работает".
Постоянные поломки туалета на МКС стали отдельной темой для шуток в знаменитом сериале "Теория большого взрыва".
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