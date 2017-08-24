Российских воров на чистую воду выведут американцы

Валютные резервы России в три раза уступают по размерам капиталу, который российские богачи хранят в офшорах. Такими подсчетами поделилось Национальное бюро экономических исследований США, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно данным Банка России на 1 августа, объем валютных резервов страны составляет порядка $420 миллиардов. А по оценкам американского ведомства, в офшорах россияне держат свыше $1 трлн, или более 60 трлн рублей.

Росстат по итогам 2015 года зафиксировал валовой национальный доход (ВНД) на уровне чуть больше 81 трлн рублей. Если учесть, что объем резервов составляет четвертую часть от ВНД, то сумма, хранимая в офшорных зонах, равна примерно 75% от всех денег, которые имеются в распоряжении России.

Размеры офшорного капитала приблизительно эквивалентны финансовым активам внутри страны. "Объем состояния, хранимого богатыми русскими за рубежом - в Великобритании, Швейцарии, Кипре и других подобных офшорных центрах, - равен активам, хранимым всем населением России внутри страны", - отмечается в исследовании "От советов к олигархам: неравенство и собственность в России, 1905-2016".

При этом авторы доклада отмечают, что границы между разными формами неучтенных или недоучтенных активов размыты из-за отсутствия прозрачности в международных финансах. "Но мы знаем наверняка, что масштабы накопленного профицита российской торговли и общее неучтенное богатство в 1990-2015 гг. исключительно высоки - по крайней мере 200% национального дохода России. Труднее установить, кто владеет этим неучтенным богатством и в какой форме", - говорится в документе.

Россия с начала 1990-х гг. демонстрирует устойчивый торговый профицит благодаря экспорту нефти и газа. Этот показатель составляет примерно 10% национального дохода в год. То есть ежегодно на протяжении почти 30 лет российская экономика экспортировала на 10% своего ежегодного производства больше, чем импортировала.

"Учитывая, что изначальная финансовая позиция страны была в 1990 г. близка к нулю (очень мало иностранных активов и очень мало иностранного долга), это должно было привести к масштабному накоплению иностранных активов российскими резидентами (правительством, домохозяйствами и корпорациями). Парадокс в том, что иностранные активы, накопленные Россией, удивительно низки: около 25% национального дохода к 2015 г.", - пишут американские исследователи. Это позволяет сделать вывод, что большая часть нажитого богатства осела в офшорах.

Сопоставление между размером офшоров и зарегистрированным капиталом внутри страны говорит не в пользу России, считают в американском бюро. Налицо экстремальный уровень неравенства и концентрация ресурсов на основе ренты. В настоящее время 1% россиян получает примерно 20-25% всех доходов в стране.

"Неравенство в России значительно больше, чем в Китае и бывших коммунистических странах Восточной Европы. Мы связываем это со стратегией перехода от плановой к рыночной экономике, реализованной в России", - говорится в документе.

Российские власти давно пытаются заставить олигархов вывести активы из офшоров. В 2013 г. президент Владимир Путин поручил разработать меры по деофшоризации экономики. Глава государства предложил применять российские правила налогообложения в отношении компаний, которые зарегистрированы в офшоре и принадлежат российскому собственнику. Эти меры пока не возымели должного результата.

Тем временем за оффорные счета российских богачей взялись американцы. Новые санкции касаются не только нефтегазовой сферы, но и тотальной проверки всех активов россиян за рубежом. Понятное дело, не для того, чтобы восстановить закон и порядок, а чтобы элементарно схватить влиятельных и экономически активных россиян за руку и заставить их играть по новым, выгодным американцам правилам.

Документ об антироссийских санкциях составляет более 100 страниц, но сама смысловая часть, которая выражает суть санкций, составляет шесть страниц. Это системный вызов США со стороны российской олигархии и фактически всего правящего класса России. Причем меры, предусмотренные против российской элиты, являются тем однозначным вариантом, который исключает какие-либо компромиссы.

Так в разделе 241 на странице 93 данного закона о санкциях, где говорится, что в течение 180 дней с момента вступления закона в силу (то есть до февраля 2018 года) министр финансов по согласованию с Директором национальной разведывательной службы и руководителем Государственного Департамента должны передать в Конгресс детальные отчеты о финансовой деятельности руководящих и влиятельных внешнеполитических фигур и олигархов Российской Федерации. Таким образом, речь идет о проверке финансовой деятельности на предмет коррупционной составляющей не только российского политического руководства, включая всех членов Правительства РФ, депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, но и олигархов (тут можно толковать весьма расширенно). При этом российские олигархи подлежат финансовой проверке независимо от того являются ли они налоговыми резидентами России.

Американцы исходят из того, что так или иначе собственность российских олигархов находится за рубежом, и они ее скрыть не смогут. На странице 105 закона о санкциях сказано, что в целях содействия НАТО и Евросоюзу США обязаны работать индивидуально со странами Европы и Евразии по выявлению коррупционных составляющих, связанных с российскими компаниями. Речь идет о работе американских структур со странами Евросоюза и СНГ, включая Белоруссию и Казахстан, используя при этом все рычаги политического и экономического воздействия на эти страны, вплоть до угрозы введения против них санкций в случае отказа от сотрудничества.

Что касается стран НАТО, где российские олигархи держат большую часть своей собственности, США будут работать, опираясь на устав НАТО, который предусматривает, что спецслужбы стран НАТО обязаны оказывать содействие стране – члену НАТО, если от нее поступила информация об агрессивных действиях третьей страны, направленных против ее интересов. Такой третьей страной США назвали Российскую Федерацию. А, следовательно, спецслужбы всех остальных стран НАТО согласно уставу НАТО обязаны оказывать содействие США в проведении проверки по выявлению коррупционной составляющей российских или аффилированных с ними компаний, действующих в этих странах.

При этом объектом проверки финансовой деятельности российских политических деятелей и олигархов являются также и их близкие родственники. Так, недавно стало известно, что разводится Роман Абрамович. Думается, что любовь тут не причем. Просто его юристы провели анализ и сделали вывод о том, что Абрамович подпадает под закон об антироссийских санкциях. Такое глубокое копание со стороны министерства финансов США, Национальной разведывательной службы США и Госдепартамента США и означает, почему Абрамович разводится со своей женой Дарьей Жуковой. Ответ очень простой. Абрамович разводится со своей женой не потому, что он ее разлюбил, а потому что в законе о санкциях написано, что под членами семьи понимаются близкие родственники: супруги, дети, родители, братья и сестры. Бывшая жена с юридической точки зрения уже не является членом семьи. А поскольку американцы ужасные формалисты, то эта информация, возможно, и не пойдет в отчет Конгрессу США. Так что в ближайшее время следует ждать и других разводов.

Указанный закон также говорит и о необходимости идентифицировать нероссийские аффилированные бизнесы российских олигархов. Речь идет не только об американских бизнесах наших олигархов, но и об их бизнесах в других странах.

Под этот закон подпадают и все члены Правительства РФ, депутаты Государственной Думы и члены Совета Федерации, а также их близкие родственники. Так, например, проживающие за границей совершеннолетние дети депутатов Государственной Думы, каковых имеется в огромном количестве, также подлежат проверке на предмет источников доходов. Вся недвижимость российской политической элиты и их близких родственников, как и их банковские счета, находящиеся за рубежом, видны как на ладони, и будут подлежать проверке на предмет коррупционной составляющей. Все это наглядно показывает, как США путем ареста активов или другими подобными средствами могут взять за хобот всю нашу элиту.

Ясно одно, что механизм закона о санкциях уже запущен. И он, естественно не может родить мышь. Это означает, что российских олигархов на Западе, даже независимо от того, станут ли они сотрудничать с американцами или не станут, будут расчехлять по полной программе, отбирая у них все имеющиеся активы, ссылаясь на их коррупционные источники. Решение об этом западной элитой принято окончательно и бесповоротно. Стало совершенно ясно, что американских хозяев российские приказчики больше не устраивают, и они хотят их поменять.