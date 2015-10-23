В ноябре Земля на две недели погрузится во тьму

Официальные представители американского космического агентства NASA заявляют о том, что во второй половине ноября 2015 года на планете Земля наступит ночь, которая продлится полмесяца. Такое явление, по словам американских специалистов, будет происходить из-за Юпитера, Венеры и Солнца, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.

Учёные считают, что власти всех стран должны предпринять какие-либо меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность жителям планеты в непредвиденных ситуациях и происшествиях.

Глава NASA Чарльз Болден, выступая в Белом доме, озвучил доклад более чем на тысячу страниц. В ходе своего выступления он пояснил, что Венера и Юпитер окажутся задействованы в параллелизме, то есть будут разделены всего на один градус. По прогнозам специалистов, Венера начнет двигаться на юго-запад от Юпитера и светить начнет в 10 раз сильнее чем он. Исходящие от Венеры излучение начнет нагревать на Юпитере газ, тем самым вызвав ответную реакцию. Из-за этого в космическом пространстве возникнет большое количество водорода.

Из-за контакта с водородом на Солнце произойдёт мощный взрыв, в результате чего температура звезды возрастёт за считанные минуты. Солнце потускнеет на две недели, но после этого всё придёт в норму, уверяют учёные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.