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В ноябре Земля на две недели погрузится во тьму
Официальные представители американского космического агентства NASA заявляют о том, что во второй половине ноября 2015 года на планете Земля наступит ночь, которая продлится полмесяца. Такое явление, по словам американских специалистов, будет происходить из-за Юпитера, Венеры и Солнца, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.
Учёные считают, что власти всех стран должны предпринять какие-либо меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность жителям планеты в непредвиденных ситуациях и происшествиях.
Глава NASA Чарльз Болден, выступая в Белом доме, озвучил доклад более чем на тысячу страниц. В ходе своего выступления он пояснил, что Венера и Юпитер окажутся задействованы в параллелизме, то есть будут разделены всего на один градус. По прогнозам специалистов, Венера начнет двигаться на юго-запад от Юпитера и светить начнет в 10 раз сильнее чем он. Исходящие от Венеры излучение начнет нагревать на Юпитере газ, тем самым вызвав ответную реакцию. Из-за этого в космическом пространстве возникнет большое количество водорода.
Из-за контакта с водородом на Солнце произойдёт мощный взрыв, в результате чего температура звезды возрастёт за считанные минуты. Солнце потускнеет на две недели, но после этого всё придёт в норму, уверяют учёные.
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Комментарии
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Псевдоним10:41, 24.10.2015#
Для нас Юпитер выглядит как точка на небе. Как бы он ни светил, никто этого не почувствует. Венера еще дальше от Юпитера и в дофига раз меньше. Ей с такого расстояния с Юпитера и рассмотреть нефооруженным взглядом не получится. Это ж как она должна жарить чтобы водород с Юпитера прилетел на Солнце? Тогда уж скорее он с Земли прилетит. Бред. Эх, НАСА, НАСА.
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Аноним17:54, 24.10.2015#
Хрень полнейшая, какая нафиг Венера и Юпитер?! В НАСА точно курнули чтоли?! Венера 2я по счету от Солнца планета, потом идет Земля потом Марс потом пояс астероидов(астероидное кольцо), а потом только Юпитер! Если Венера начнет светить, то она быстрее нагреет Землю и все помрут раньше чем все это достигнет Юпитера. Что за бред сизой кобылы!? Пойду кофе пить. . .
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ну наконец то! давно не было конца света, скучно уже)))