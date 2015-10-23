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В ноябре Земля на две недели погрузится во тьму

23 Октября 2015, 13:00 | В мире

Официальные представители американского космического агентства NASA заявляют о том, что во второй половине ноября 2015 года на планете Земля наступит ночь, которая продлится полмесяца. Такое явление, по словам американских специалистов, будет происходить из-за Юпитера, Венеры и Солнца, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на Planet Today.

Учёные считают, что власти всех стран должны предпринять какие-либо меры предосторожности, чтобы обеспечить безопасность жителям планеты в непредвиденных ситуациях и происшествиях.

Глава NASA Чарльз Болден, выступая в Белом доме, озвучил доклад более чем на тысячу страниц. В ходе своего выступления он пояснил, что Венера и Юпитер окажутся задействованы в параллелизме, то есть будут разделены всего на один градус. По прогнозам специалистов, Венера начнет двигаться на юго-запад от Юпитера и светить начнет в 10 раз сильнее чем он. Исходящие от Венеры излучение начнет нагревать на Юпитере газ, тем самым вызвав ответную реакцию. Из-за этого в космическом пространстве возникнет большое количество водорода.

Из-за контакта с водородом на Солнце произойдёт мощный взрыв, в результате чего температура звезды возрастёт за считанные минуты. Солнце потускнеет на две недели, но после этого всё придёт в норму, уверяют учёные.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: планета  земля 



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Комментарии

  • Псевдоним14:06, 23.10.2015#

    ну наконец то! давно не было конца света, скучно уже)))

  • dsfgtj14:17, 23.10.2015#

    что за чушь? )))

  • Псевдоним10:13, 24.10.2015#

    Похоже все сразу!

  • Псевдоним15:07, 23.10.2015#

    ништяк!

  • Дмитрий20:15, 23.10.2015#

    Бред какой-то. . . .

  • Псевдоним22:30, 23.10.2015#

    Адресочек, где такую травку продают, опубликуйте.

  • Псевдоним12:23, 24.10.2015#

    NASA в крлмфорнии там легально) марсианская))

  • Псевдоним00:01, 24.10.2015#

    Ну хоть какие-то перемены. . . =(

  • Nim09:24, 24.10.2015#

    Вот что значит падение цен на нефть. . .

  • Димон09:37, 24.10.2015#

    Будем посмотреть. Ноябрь не за горами.

  • Псевдоним09:47, 24.10.2015#

    Вот здесь об этом более подробно: http://www. vesti. ru/doc. html?id=2678705

  • газета "Правда"09:56, 24.10.2015#

    Залегаем на пару недель в спячку

  • ученый10:22, 24.10.2015#

    если бы это случилось, это был бы конец земле, она бы просто замерзла, все тропические леса бы погибли, все животные бы погибли.

  • Псевдоним10:41, 24.10.2015#

    Для нас Юпитер выглядит как точка на небе. Как бы он ни светил, никто этого не почувствует. Венера еще дальше от Юпитера и в дофига раз меньше. Ей с такого расстояния с Юпитера и рассмотреть нефооруженным взглядом не получится. Это ж как она должна жарить чтобы водород с Юпитера прилетел на Солнце? Тогда уж скорее он с Земли прилетит. Бред. Эх, НАСА, НАСА.

  • Псевдоним11:09, 24.10.2015#

    Какая наса, хватит бухать

  • Читатель11:40, 24.10.2015#

    Вроде бы не 1 Апреля, а такую чушь несут! И зачем такую глупость повторять?

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:35, 24.10.2015#

    вообще то чтобы не произошло, именно наше правительство к этому здорово подготовится, но подготовится только для себя любимых.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:36, 24.10.2015#

    вообще то чтобы не произошло, именно наше правительство к этому здорово подготовится, но подготовится только для себя любимых.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:36, 24.10.2015#

    вообще то чтобы не произошло, именно наше правительство к этому здорово подготовится, но подготовится только для себя любимых.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:36, 24.10.2015#

    вообще то чтобы не произошло, именно наше правительство к этому здорово подготовится, но подготовится только для себя любимых.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ12:39, 24.10.2015#

    извиняюсь за 4-ре одинаковых.

  • Псевдоним13:17, 24.10.2015#

    Ребята, Вас разводят как самых последних лохов. . . Где Венера, где Юпитер - ау-у-у школьным урокам астрономии. . . ----------------------------------------

  • Псевдоним13:20, 24.10.2015#

    Planet Today сайт путинской пропаганды замануха что бы читали . Рамблер стал таким же.

  • Псевдоним13:51, 24.10.2015#

    ))

  • Зол!15:01, 24.10.2015#

    Ахахах!!! Вот же лалки )))))

  • Псевдоним15:15, 24.10.2015#

    А я верю! Уже еду покупаю мешками

  • Инквизитор15:20, 24.10.2015#

    Темнота и мракобесие !

  • Аноним17:54, 24.10.2015#

    Хрень полнейшая, какая нафиг Венера и Юпитер?! В НАСА точно курнули чтоли?! Венера 2я по счету от Солнца планета, потом идет Земля потом Марс потом пояс астероидов(астероидное кольцо), а потом только Юпитер! Если Венера начнет светить, то она быстрее нагреет Землю и все помрут раньше чем все это достигнет Юпитера. Что за бред сизой кобылы!? Пойду кофе пить. . .

  • Псевдоним21:58, 24.10.2015#

    eto ne v NASA kurnuli, a v Planet Today, potom ZR dali zatianutsia, nu a ZR eshe I svoim chitateliam ostavil pihnut. Chitaite pervoistochniki prezde chem zeloch plevati.

  • Псевдоним21:58, 24.10.2015#

    eto ne v NASA kurnuli, a v Planet Today, potom ZR dali zatianutsia, nu a ZR eshe I svoim chitateliam ostavil pihnut. Chitaite pervoistochniki prezde chem zeloch plevati.

  • Псевдоним21:58, 24.10.2015#

    eto ne v NASA kurnuli, a v Planet Today, potom ZR dali zatianutsia, nu a ZR eshe I svoim chitateliam ostavil pihnut. Chitaite pervoistochniki prezde chem zeloch plevati.

  • Мимо шла20:17, 24.10.2015#

    Эта новость - фейк. В NASA никогда такого не заявляли, а новость распространилась в сети с сайта с новостями -подделками.

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