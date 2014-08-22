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В США пропал российский студент
Полиция США разыскивает 23-летнего российского студента, пропавшего в штате Вайоминг, сообщает Zrpress.ru ссылкой на Associated Press.
18 августа россиянин Александр Сагиев не пришел на свою летнюю работу в магазине на территории частного национального парка Гранд-Титон.
Как рассказал представитель парка, отсутствие Сагиева вызвало обеспокоенность, так как он зарекомендовал себя как ответственный человек.
Отмечается, что Сагиев является студентом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Последний раз студента видели в баре местной пиццерии. Он разговаривал по телефону с друзьями о своих планах пройти по одному из маршрутов национального парка.
Именно это версию сейчас и отрабатывает полиция – задействованы розыскные собаки.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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