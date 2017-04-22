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Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
Гражданин России Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, просит помощи у правительства России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства», — написал он в заявлении, которое огласил его адвокат Игорь Литвак, передает «РИА Новости».
Он также попросил помощи у российских властей.
«Я просто человек, гражданин России. Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю», — написал он.
Напомним, Роман Селезнев, являющийся сыном депутата Государственной думы РФ скандально известного в Приморье бизнесмена Валерия Селезнева, был задержан на Мальдивских островах в 2014 году с участием сотрудников правоохранительных органов США.
По информации американских СМИ, при задержании у Романа Селезнева нашли номера 1,7 млн банковских карт, которые он, по версии следствия, похитил. По заявлениям правоохранителей США, Селезнев нанес денежный ущерб почти 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.
На частном самолете Роман Селезнев был вывезен на остров Гуам, на военную базу США, а оттуда его переправили в Сиэтл.
Сообщалось также , что на суде Селезнев признал свою вину, написал 11-страничное письмо, в котором раскаялся и выразил готовность использовать свои знания и опыт для борьбы с преступностью в интернете.
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Комментарии
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Яков16:54, 22.04.2017#
Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова
-
Яков16:54, 22.04.2017#
Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова
-
Яков16:56, 22.04.2017#
Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова
-
Яков16:57, 22.04.2017#
Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова.
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Пусть теперь сидит на параше эта мразь в американской тюрьме! Нечего ему помогать мразоте ебаной!!!