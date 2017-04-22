Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы

Гражданин России Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, просит помощи у правительства России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства», — написал он в заявлении, которое огласил его адвокат Игорь Литвак, передает «РИА Новости».

Он также попросил помощи у российских властей.

«Я просто человек, гражданин России. Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю», — написал он.

Напомним, Роман Селезнев, являющийся сыном депутата Государственной думы РФ скандально известного в Приморье бизнесмена Валерия Селезнева, был задержан на Мальдивских островах в 2014 году с участием сотрудников правоохранительных органов США.

По информации американских СМИ, при задержании у Романа Селезнева нашли номера 1,7 млн банковских карт, которые он, по версии следствия, похитил. По заявлениям правоохранителей США, Селезнев нанес денежный ущерб почти 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.

На частном самолете Роман Селезнев был вывезен на остров Гуам, на военную базу США, а оттуда его переправили в Сиэтл.

Сообщалось также , что на суде Селезнев признал свою вину, написал 11-страничное письмо, в котором раскаялся и выразил готовность использовать свои знания и опыт для борьбы с преступностью в интернете.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.