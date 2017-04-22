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Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы

22 Апреля 2017, 10:04 | В мире

Гражданин России Роман Селезнев, приговоренный в США к 27 годам лишения свободы по делу о кибермошенничестве, просит помощи у правительства России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Сегодняшнее решение, сделанное правительством США, ясно показывает всему миру, что я политический заключенный и орудие для правительства», — написал он в заявлении, которое огласил его адвокат Игорь Литвак, передает «РИА Новости».

Он также попросил помощи у российских властей.

«Я просто человек, гражданин России. Как гражданин России я шлю сообщение официальным лицам моей страны: пожалуйста, помогите мне, я вас умоляю», — написал он.

Напомним, Роман Селезнев, являющийся сыном депутата Государственной думы РФ скандально известного в Приморье бизнесмена Валерия Селезнева, был задержан на Мальдивских островах в 2014 году с участием сотрудников правоохранительных органов США.

По информации американских СМИ, при задержании у Романа Селезнева нашли номера 1,7 млн банковских карт, которые он, по версии следствия, похитил. По заявлениям правоохранителей США, Селезнев нанес денежный ущерб почти 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму $170 млн.

На частном самолете Роман Селезнев был вывезен на остров Гуам, на военную базу США, а оттуда его переправили в Сиэтл.

Сообщалось также , что на суде Селезнев признал свою вину, написал 11-страничное письмо, в котором раскаялся и выразил готовность использовать свои знания и опыт для борьбы с преступностью в интернете.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: арест  сиэтл  мальдивы  селезнев  суд  мошенник  Гуам  Киберпреступность 



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Комментарии

  • Псевдоним11:20, 22.04.2017#

    Пусть теперь сидит на параше эта мразь в американской тюрьме! Нечего ему помогать мразоте ебаной!!!

  • морпех11:24, 22.04.2017#

    Депутатский сынок хотел быть умнее всех, но не в той стране стал воровать и получил свое. Теперь плачет. Я бы пожалел его, если бы не был он депутатским сынком. А так пусть сидит, и даже на пенсию себе не сможет заработать.

  • Турыст11:45, 22.04.2017#

    Воровать нужно было в россии, стал бы депусом от ЛДПИЭРов, и купил бы индульгенцию на 27 лет. А так на амерзкую парашу до крематория.

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ15:03, 22.04.2017#

    вот урод.

  • Яков16:54, 22.04.2017#

    Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова

  • Яков16:54, 22.04.2017#

    Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова

  • Яков16:56, 22.04.2017#

    Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова

  • Яков16:57, 22.04.2017#

    Россия потеряла ценного специалиста и кандидата на высокий пост в ЛДПР? Зачем вводить санкции против америкацев ? Что они сделали не так ? Неужто вор не должен сидеть в тюрьме , а МИД должен заниматься его освобождением ? Он же всё таки не мошенница орденоносец Васильева- подружка Сердюкова.

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