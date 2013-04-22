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В Китае от землетрясения пострадали более 1,5 миллиона жителей провинции Сычуань

22 Апреля 2013, 12:00 | В мире

По меньшей мере 208 человек стали жертвами мощного землетрясения в юго-западной китайской провинции Сычуань, около 1 тысячи человек получили тяжелые травмы, передает в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на местные власти. 

Землетрясение магнитудой 7,0 было зафиксировано утром в субботу в 8.02 по местному времени (4.02 мск) в провинции Сычуань на юго-западе Китая. По уточненным данным Геологической службы США, магнитуда толчка составила 6,6. Очаг землетрясения залегал на глубине 12,3 километра, его эпицентр располагался в уезде Лушань в 100 километрах от административного центра провинции города Чэнду.

В район бедствия направляются спасатели и медики. Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян отдали распоряжение приложить все усилия для спасения людей и ликвидации посдествий трагедии.

По информации, поступающей с места событий, в административном центре провинции Сычуань из-за роста сейсмологической активности в городе Чэнду закрыт международный аэропорт, приостановлено движение железнодорожных составов, пишет РИА "Новости".


 
Автор: РИА "Новости"
Теги: КНР  землетрясение 






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