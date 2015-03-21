Отсидевший по ошибке 38 лет получит миллион долларов

Сейчас Рики Джексону 58 лет. В тюремную камеру американец попал 40 лет назад. В 1975 г. он и двое его соотечественников были осуждены за убийство с отягчающими обстоятельствами, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РИА "Новости".

О том, что трое мужчин застрелили бизнесмена в Кливленде, штат Огайо, полицейским рассказал 13-летний мальчик Эдди Вернон, который в момент убийства находился в школьном автобусе в квартале от места происшествия. На судебном процессе он был единственным свидетелем. И на его показаниях строилось обвинение.

И только год назад Вернон заявил под присягой, что в 1975 г. его вынудили дать показания против Джексона и других фигурантов дела - братьев Уили и Ронни Бриджменов, один из которых позже сменил имя на Кваме Аджаму.

Основываясь на новых показаниях единственного свидетеля, суд в ноябре 2014 г. отклонил обвинения в отношении осужденных, передает РИА "Новости"

Но Аджаму еще в 2003 г. и так был освобожден условно, а его брат вышел из тюрьмы в 2002 г., однако вернулся в исправительное учреждение после ссоры с полицейским надзирателем.

Рики Джексон просидел в камере 38 лет. И вот теперь, суд принял решение выплатить ему компенсацию - более $1 миллиона. Как оказалось, тюремный срок Джексона - самый длинный за всю историю Америки.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.