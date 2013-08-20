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ТЕРСО: На АЭС "Фукусима" произошла утечка 300 тонн радиоактивной воды
На японской АЭС "Фукусима" из резервуара вытекло 300 тонн радиоактивной воды. Об этом сообщила компания-оператор станции ТЕРСО, передает Reuters.
По словам представителя компании, предотвратить утечку не представлялось возможным. Ее причиной называют неудовлетворительное состояние одной из цистерн — наземного резервуара, в котором хранятся радиоактивные отходы.
От скопления воды исходит сильное бета-излучение, что может свидетельствовать о содержании в ней радиоактивного изотопа стронций-90.
Ранее оператор атомной электростанции "Фукусима-1" подтвердил, что подземная стена не в состоянии помешать просачиванию грунтовых вод в океан. Недавно инженеры укрепили почву вдоль побережья для создания подземной стены длиной 100 метров. Они произвели инъекцию химикатов в почву на глубину 16 метров, однако технически сложно укрепить слой почвы на глубине до 180 см от ее поверхности.
Напомним, после аварии в марте 2011 года в подземных помещениях энергоблоков скопилось значительное количество радиоактивной воды. Ее количество постоянно растет за счет того, что туда попадает вода, которой охлаждают реакторы. ТЕРСО наладила работу по откачиванию этой воды и ее частичному новому использованию, но все же ежедневно ее количество возрастает на 400 тонн, пишет ИА "Росбалт".
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