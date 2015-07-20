Китайские пограничники спасли пассажиров российского теплохода

Недалеко от КПП Фуюань, китайские погданичники спасли жизнь 39 пассажирам из России. Об этом газете «Золотой Рог» рассказали сотрудники экономической газеты провинции Хэйлунцзян.

Как рассказали китайские пограничники, 13 июля в 8 часов к ним поступила аварийная информация о том, что судне отказал главный двигатель и судно потеряло возможность к передвижению. Из-за сильного волнения на воде возникла опасность затопления судна с 39 пассажирами из России и 4 членами экипажа на борту.

Пограничники КПП Фуюань в срочном порядке направили спасательную группу в составе 8 человек к терпящему бедствие судну. Благодаря 4-часовым усилиям пограничников 39 пассажиров перебрались на спасательное судно, а потерпевший бедствие паром был отбуксирован в китайский порт Фуюань.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото: Экономическая газета провинции Хейлунцзян.



