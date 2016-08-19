Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
19 Августа 2016, 16:27 | В мире
С февраля 2016 года руководство Twitter заблокировало 235 тыс. аккаунтов за нарушение правил соцсети о пропаганде терроризма. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на блог сервиса.
В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.
В Twitter также отметили, что сервис сотрудничает с ани-террористическими орагнизациями во многих странах мира, а также имеет собственный отдел информационной безопасности (global Public Policy team).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.
В Twitter также отметили, что сервис сотрудничает с ани-террористическими орагнизациями во многих странах мира, а также имеет собственный отдел информационной безопасности (global Public Policy team).
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Автор:
Новости тематики
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
- Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
- Беглого приморского депутата Интерпол вычеркнул из своих списков
- Камеры МКС зафиксировали НЛО (Фото)
- Троян атаковал владельцев гаджетов Android через SMS и MMS-сообщения
- Россия оказалась на втором месте в мире по числу смертей от селфи
Новости раздела
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Если в Турции сегодня и есть приморцы, то они въехали туда на свой страх и риск
- Федор Конюхов пропал с радаров
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Китай потерял контроль над своей орбитальной станцией
- Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
- Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
- Супервспышка на Солнце грозит нарушить сотовую связь на Земле
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным
I am a trader for just a couple of months and I can say that I really make more money. Financially speaking I am not in trouble now because I learned how to trade. Are you interested in learning how to trade? Google Superior Trading System.