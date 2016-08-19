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Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм

19 Августа 2016, 16:27 | В мире
С февраля 2016 года руководство Twitter заблокировало 235 тыс. аккаунтов за нарушение правил соцсети о пропаганде терроризма. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на блог сервиса.

В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.

В Twitter также отметили, что сервис сотрудничает с ани-террористическими орагнизациями во многих странах мира, а также имеет собственный отдел информационной безопасности (global Public Policy team).

Газета «Золотой Рог», Владивосток 
Автор:
Теги: twitter  терроризм 



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Комментарии

  • rezmeeperez13:34, 23.08.2016#

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