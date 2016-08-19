Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм

В сообщении говорится, что количество ежедневных блокировок аккаунтов увеличилось более чем на 80%. В особенности, множество каналов блокируется сразу после терактов. В целом за последний год в Twitter было заблокировано 360 тыс. аккаунтов.В Twitter также отметили, что сервис сотрудничает с ани-террористическими орагнизациями во многих странах мира, а также имеет собственный отдел информационной безопасности (global Public Policy team).