К Земле приближается астероид из платины

Уникальный астероид, стоимость которого оценивают более чем в 5 триллионов долларов США, пролетит сегодня, 19 июля, рядом с Землей. Как полагают ученые, ядро этого небесного тела весом в 100 млн тонн полностью состоит из платины. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ.

Километровый астероид промчится в 2,5 млн километров от нашей планеты- небольшое расстояние по космическим меркам.

Прямая трансляция полета «драгоценного» астероида будет идти в Интернете из обсерватории на Канарских островах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.