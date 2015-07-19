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К Земле приближается астероид из платины

19 Июля 2015, 13:38 | В мире

Уникальный астероид, стоимость которого оценивают более чем в 5 триллионов долларов США, пролетит сегодня, 19 июля, рядом с Землей.  Как полагают ученые, ядро этого небесного тела весом в 100 млн тонн полностью состоит из платины. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ.

Километровый астероид промчится  в 2,5 млн километров от нашей планеты- небольшое расстояние по космическим меркам.

Прямая трансляция полета «драгоценного» астероида будет идти в Интернете из обсерватории на Канарских островах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: астрономия  земля  планета  платиновый  астероид  платина 



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Комментарии

  • Чапай15:59, 19.07.2015#

    Что курим? Или , что грибы пошли?

  • Наконец-то15:22, 19.07.2015#

    Какая разница сколько стоит и какое число главное что заживем все богато когда он на землю упадет

  • Астрономус16:05, 19.07.2015#

    Не, ну че базарить в слух и громко таки, у нас уже братва готовится изменить его траекторию - сюда!. Платина же, и стоко лимонардов! И кто пишет че мимо? С каких это . . . . . ев! Зарулим его сюда, поправим бюджет Российский, - каждому Россиянину по малиновому педжаку. по мерсу, и избе с ком. услугами. В деревню каждому по комбайну с вертикальным взлетом. ну че пускай пдымають аграрию. Каждой женщине по косметическому магазину с отделом глатерея. Чебы нам не мешали!)))) Так че там останеться, под проценты, в центр банк. Блин а останется ли? Еще жена не знает!

  • Астрономус16:08, 19.07.2015#

    Блин забыл, про детей, каждому мороженное - каждый день до совершенолетия. И конструктор Лего.

  • Оценщик22:46, 20.07.2015#

    Вы бы еще солнце оценили или хотя бы луну- в долларах или рублях. А по моему этот объект ничего не стоит, т. к. никто его не сможет не купить, не продать. . .

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