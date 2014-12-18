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Рейс из Сеула в Южной Корее попал в сильнейшую зону турбулетности
Рейс компании American Airlines AA-280 из Сеула в Южной Корее в американский Даллас был перенаправлен в токийский аэропорт Нарита в связи с происшествием над Тихим океаном, сообщает деловая газета ««Золотой Рог» со ссылкой на BBC.
Во время полета над Тихим океаном самолет попал в зону сильной турбулентности. Как рассказывают пассажиры, началась страшная тряска.
Один из пассажиров, Эрин Черри, сообщил в твиттере: "Посадка в Токио после страшной турбулентности. По всему салону летало битое стекло, некоторые пассажиры получили травмы".
На видео, снятых одним из пассажиров и размещенных в твиттере и на сайте You Tube, слышен крик пассажиров и видно, как самолет непрерывно подбрасывает в воздухе и резко качает то в одну, то в другую сторону, по салону летает посуда, видно упавшую стойку, на которой бортпроводники развозят еду.
Один из стюардов во время тряски был сбит с ног и ударился головой о потолок салона.
Еще один пассажир, Райан Лок, написал в твиттере: "Стою в аэропорту Нарита рядом с командой АА-280. Стюарды с травмами".
На борту самолета находилось 240 пассажиров и 15 членов экипажа. После переговоров с наземными службами было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Токио.
Четверо пострадавших пассажиров и один член экипажа были отправлены в токийскую больницу, остальным помощь была оказана в аэропорту Нарита.
В заявлении авиакомпании говорится, что самолет продолжит полет через несколько часов.
Как сообщила американская телевизионная служба погоды Weather Channel, турбулентность, с которой столкнулся авиалайнер, стала результатом сильных ветров, скорость которых превышала 200 км в час.
Эти ветра вызваны областью низкого давления, которая приближается к северным островам Японского архипелага.
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