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Рейс из Сеула в Южной Корее попал в сильнейшую зону турбулетности

18 Декабря 2014, 17:46 | В мире

Рейс компании American Airlines AA-280 из Сеула в Южной Корее в американский Даллас был перенаправлен в токийский аэропорт Нарита в связи с происшествием над Тихим океаном, сообщает деловая газета ««Золотой Рог» со ссылкой на BBC.

Во время полета над Тихим океаном самолет попал в зону сильной турбулентности. Как рассказывают пассажиры, началась страшная тряска.

Один из пассажиров, Эрин Черри, сообщил в твиттере: "Посадка в Токио после страшной турбулентности. По всему салону летало битое стекло, некоторые пассажиры получили травмы".

На видео, снятых одним из пассажиров и размещенных в твиттере и на сайте You Tube, слышен крик пассажиров и видно, как самолет непрерывно подбрасывает в воздухе и резко качает то в одну, то в другую сторону, по салону летает посуда, видно упавшую стойку, на которой бортпроводники развозят еду.

Один из стюардов во время тряски был сбит с ног и ударился головой о потолок салона.

Еще один пассажир, Райан Лок, написал в твиттере: "Стою в аэропорту Нарита рядом с командой АА-280. Стюарды с травмами".

На борту самолета находилось 240 пассажиров и 15 членов экипажа. После переговоров с наземными службами было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Токио.

Четверо пострадавших пассажиров и один член экипажа были отправлены в токийскую больницу, остальным помощь была оказана в аэропорту Нарита.

В заявлении авиакомпании говорится, что самолет продолжит полет через несколько часов.

Как сообщила американская телевизионная служба погоды Weather Channel, турбулентность, с которой столкнулся авиалайнер, стала результатом сильных ветров, скорость которых превышала 200 км в час.

Эти ветра вызваны областью низкого давления, которая приближается к северным островам Японского архипелага.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: Сеул  турбулентность  южная корея  травма 



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