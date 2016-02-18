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Троян атаковал владельцев гаджетов Android через SMS и MMS-сообщения
Датская компания, занимающаяся вопросами кибербезопасности, обнаружила мощный вирус, распространяющийся на устройства на базе Android с помощью текстовых сообщений. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Би-би-си».
Троян Mazar, внедряясь в устройство, получает администраторские права, что позволяет ему получить доступ ко всем файлам, а также к звонкам и сообщениям. По данным исследователей, вирус мог распространиться на более чем 100 тыс. телефонов.
Устройства заражаются следующим образом: владелец гаджета получает безобидное сообщение, в конце которого содержится ссылка. После перехода по ней происходит загрузка ПО, которое позволяет получить анонимный доступ к телефону, а также удалять или изменять данные.
Сообщается, что злоумышленники таким образом могут похищать любую информацию, в том числе и данные кредитных карт.
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