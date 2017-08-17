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Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
Впервые этот странный способ «развести» туристов на деньги придумали в аэропорту филиппинской столицы Манилы, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Сегодня же таким же образом вымогают деньги мошенники в ряде других аэропортов (в основном второразрядных) стран АТР, Египта и Турции - то есть, на самых популярных для россиян направлениях.
Суть мошенничества проста до глупости. Сотрудник аэропорта просто берет и подбрасывает в багаж туриста несколько… патронов или пуль. И когда чемодан проходит через рентген, начинается представление. Вокруг бедняги скапливаются полицейские, уводят его в специальную комнату, где используют психологическое давление.
Большинство предпочитает заплатить, поскольку риск угодить за решетку в чужой стране и в самом деле велик. Есть случаи, когда мошенники действительно доводили дело до суда – патроны/пули ведь боевые!
Честно говоря, надежного способа предотвратить неприятности не существует. Единственное, что вы можете сделать - полностью запаковать багаж в несколько слоев пленки, мошенники предпочитают не тратить время на распаковку (что и выглядит подозрительно), а ищут жертву попроще.
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