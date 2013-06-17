ТЕРСО сообщило об обнаружении новой утечки радиационной воды на японской АЭС "Фукусима"

Новый случай утечки воды с содержанием радиоактивных частиц был зафиксирован на АЭС "Фукусима-1" в Японии. Как сообщила компания-оператор станции ТЕРСО, утечка была обнаружена в недавно установленной системе, предназначенной для очистки воды от радиации.

Новое оборудование было установлено и благополучно функционировало с марта этого года. Однако в минувшие выходные дни специалисты столичной энергокомпании обнаружили утечку в одном из резервуаров, которые предназначены для хранения радиоактивной воды, ожидающей своей очереди на очистку. По данным ТЕРСО, вытекшая вода скопилась у основания резервуара и не попала за пределы помещения, где установлено это оборудование.

Сейчас уровень радиации там составляет 0,16 миллизивертов в час при допустимой норме в 1 мзв в год. Компания в настоящее время выясняет причину возникновения бреши и рассматривает варианты решения проблемы, передают интернет-СМИ.

После аварии в марте 2011 года в подземных помещениях энергоблоков скопилось значительное количество радиоактивной воды. Ее количество постоянно растет за счет того, что туда попадает вода, которой охлаждают реакторы. ТЕРСО наладила работу по откачиванию этой воды и ее частичному новому использованию, но все же ежедневно ее количество возрастает на 400 тонн, пишет ИА "Росбалт".

Землетрясение 11 марта 2011 года и последовавшее за ним цунами привели к остановке подачи электричества на АЭС "Фукусима-1", что вызвало ряд аварий, сопровождавшихся утечкой радиации в воду и почву. Жертвами стихии стали 20 тыс. человек. Районы вблизи станции официально признаны негодными для проживания людей в течение ближайших пяти лет. Полная ликвидация аварии, включая демонтаж реактора, займет около 40 лет.

