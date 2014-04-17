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На борту затонувшего парома в Южной Корее находился 16-летний россиянин
Напомним, что судно "Севоль" с почти 500 людьми на борту и 150 автомобилями вышло вчера в 21 час по местному времени из порта Инчхон, расположенного на северо-западе Южной Кореи, в сторону курортного острова Чечжу. Среди пассажиров большинство - около 350 человек - школьники и сопровождавшие их учителя из школы Танвон города Ансан столичной провинции Кенги. Учащиеся собирались провести традиционное перед окончанием школы "выпускное путешествие" на курорте и через пару дней вернуться домой.
Как стало известно "Российской газете", на борту парома "Севоль" находился школьник российского происхождения. Его мать сообщила, что ее сын учится как раз в школе Танвон города Ансан и вместе с одноклассниками поехал в "выпускное путешествие" на пароме "Севоль".
Пресс-секретарь посольства РФ в Сеуле Руслан Юнусов подтвердил данную информацию. "Да, мы подтверждаем, что на борту затонувшего южнокорейского парома находился россиянин 1997 года рождения. Он учится в школе Танвон. Но по документам при посадке он проходил как кореец, потому об этом нам стало известно не сразу. В настоящий момент он числится среди пропавших без вести", - заявил дипломат. Он также отметил, что им известно имя школьника, но попросил не разглашать информацию, чтобы не травмировать родных.
Попытка дозвониться до администрации школы Танвон в Ансане не увенчалась успехом. Правда, как сообщили местные СМИ, после происшествия из-за чрезмерного количества обращений "домашняя страничка" школы в интернете перестала функционировать, а в школу стало поступать огромное количество звонков от обеспокоенных родителей и журналистов.
Отметим, что в официальных списках пассажиров россиян действительно нет. Из иностранцев в нем фигурируют только двое граждан Филиппин - мужчина и женщина, входившие в число экипажа. Но существует вероятность, что школьник либо имеет двойное гражданство, либо вообще только кореец по паспорту, а мать его россиянка. В таком случае он мог фигурировать в списках как кореец. По полученной "РГ" информации, матери пока ничего не известно о судьбе сына.
Согласно уточненным данным, на борту находилось 459 человек. Из них 325 учащихся школы Танвон города Ансан, 15 учителей школы, 89 обычных пассажиров и 30 членов экипажа. По состоянию на 17:00 по местному времени (12:00 мск) официально подтверждена гибель двух человек - 27-летней женщины Пак Чи Вон, которая входила в состав экипажа, и учащегося школы Танвон Чон Чха Ун. Таким образом, до сих пор не известна судьба 293 пассажиров и членов экипажа, включая российского школьника.
Они могут находиться либо внутри судна, которое перевернулось и затонуло на глубине 37 метров (на поверхности видна только небольшая часть киля), либо их отнесло в открытое море течением. В лучшем случае их спасли местные рыбаки, или кто-то сумел добраться до берега, но не успел пока сообщить. В любом случае судьбу пропавших без вести надо срочно выяснять. Температура воды в море в этих местах сейчас 12-13 градусов, так что человек должен погибнуть от переохлаждения после двух часов нахождения в воде.
Как сообщают СМИ, отец одного из детей, пропавших без вести после того, как затонул паром «Севол», рассказал, что его ребенок прислал СМС, в котором просит о помощи.
«Ребенок сказал мне в текстовом сообщении: «Я жив, здесь выжившие школьники, спасите нас быстрее», — рассказал мужчина.
После крушения судна у берегов Южной Кореи пропавшими без вести продолжают оставаться 290 человек. Среди них один гражданин России. Есть предположения, что пассажиры могут быть заблокированы во внутренних помещениях судна, где образовался воздушный карман.
Судно «Севол» затонуло у берегов островов Южной Кореи 16 апреля утром. Спасатели успели эвакуировать 174 человека, всего же на борту было 459 человек, включая членов экипажа. Большая часть пассажиров парома – 324 человека – школьники, которые плыли на экскурсию.
Сейчас спасательная операция продолжается, в ней принимают участие элитные подразделения южнокорейских военных аквалангистов, вертолеты береговой охраны, торговые суда, находящиеся в районе затопления судна.
Справка
Пассажирское судно "Севоль" принадлежит южнокорейской компании "Чхонхэчжин", занимающейся пассажирскими перевозками. Ходит по маршруту Инчхон - Чечжу, на что уходит обычно около 13-14 часов.
Длина судна - 145 м, ширина - 22 м, водоизмещение судна - 6825 тонн, максимальная пассажировместимость - 921 человек. Судно может перевозить 180 автомобилей, а также 152 контейнера. Максимальная скорость - 21 узел. "Севоль" построили в июне 1994 г. на верфях в Японии, в Южную Корею судно поступило в конце октября 2012 г. Оно было крупнейшим в Южной Корее пассажирским судном, занятым на внутренних линиях.
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