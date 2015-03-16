Француз пытался в чемодане вывезти русскую жену в Европу

Сотрудники полиции обнаружили в чемодане француза российскую женщину, которая таким образом хотела незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на СМИ Калининграда.

Инцидент произошел 13 марта на железнодорожном пограничном переходе в Тересполе. Россиянка оказалась супругой владельца багажа. После того, как она вышла из чемодана, то чувствовала себя хорошо, и медицинская помощь ей не требовалась.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.