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Boeing 777-300 потерял управление из-за того, что пилот заснул за штурвалом
Регулирующий орган в сфере гражданской авиации Индии отстранил в четверг от работы двух пилотов авиакомпании Jet Airways после того, как один из них заснул за штурвалом, а его коллега в этот момент пользовалась планшетным компьютером, в результате чего лайнер на некоторое время потерял управление. Об этом говорится в опубликованном официальном сообщении регулирующего органа.
По предварительной информации, инцидент произошел, когда самолет выполнял рейс из Мумбаи в Брюссель и находился над территорией Турции. Когда второй пилот вернулся к своим обязанностям, лайнер уже снизился на полторы тысячи метров.
На борту самолета производства компании "Боинг" /Boeing 777-300/ находились 280 человек. Никто из них не пострадал. Регулирующий орган, в свою очередь, назвал случившееся "серьезным инцидентом" и уточнил, что начинает его расследование.
Jet Airways является второй крупнейшей авиакомпанией Индии, ежедневно совершая 3 тыс рейсов в 76 городов мира. Ранее национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ Etihad Airways приобрела 24% акций в Jet Airways.
Газета "Золотой Рог", Владивосток, ZRPRESS.RU, Владивосток.
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Интересно, а автопилот тоже заснул?