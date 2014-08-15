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Boeing 777-300 потерял управление из-за того, что пилот заснул за штурвалом

15 Августа 2014, 16:05 | В мире

Регулирующий орган в сфере гражданской авиации Индии отстранил в четверг от работы двух пилотов авиакомпании Jet Airways после того, как один из них заснул за штурвалом, а его коллега в этот момент пользовалась планшетным компьютером, в результате чего лайнер на некоторое время потерял управление. Об этом говорится в опубликованном официальном сообщении регулирующего органа.

По предварительной информации, инцидент произошел, когда самолет выполнял рейс из Мумбаи в Брюссель и находился над территорией Турции. Когда второй пилот вернулся к своим обязанностям, лайнер уже снизился на полторы тысячи метров.

На борту самолета производства компании "Боинг" /Boeing 777-300/ находились 280 человек. Никто из них не пострадал. Регулирующий орган, в свою очередь, назвал случившееся "серьезным инцидентом" и уточнил, что начинает его расследование.

Jet Airways является второй крупнейшей авиакомпанией Индии, ежедневно совершая 3 тыс рейсов в 76 городов мира. Ранее национальная авиакомпания Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ Etihad Airways приобрела 24% акций в Jet Airways.

Газета "Золотой Рог", Владивосток,  ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: мумбаи  boeing  самолет  брюсель 



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Комментарии

  • Псевдоним17:23, 15.08.2014#

    Интересно, а автопилот тоже заснул?

  • Псевдоним17:25, 15.08.2014#

    На фото второй пилот спит ))

  • Псевдоним03:10, 20.08.2014#

    Ага, первый на планшет сфотал:-) щас и хохлы такую же версию двигать начнут

  • Игор03:47, 20.08.2014#

    Система Навгард не даст уснуть никому, в чем проблема ?

  • Большой брат15:21, 20.08.2014#

    Это как всегда москали виноваты!

  • Ханиф22:10, 20.08.2014#

    Казалось бы, а при чем здесь Путин?

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