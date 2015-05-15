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Российские хакеры устроили кибератаку на банки США
Базирующаяся в России группа хакеров APT28 собиралась организовать кибератаку на банки США, но отказалась от этих планов после того, как они были раскрыты, сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на The Hill.
Издание отмечает, что раскрыть намерения хакеров удалось компании root9B, которая занимается защитой от киберугроз. По словам ее гендиректора Эрика Хипкинса, APT28 планировала совершить в США атаку на международные финансовые институты, в том числе американские Bank of America и TD Bank, а также банк Объединенных Арабских Эмиратов UAE Bank. «Наша команда провела поразительную работу по разоблачению планов, которые могли иметь большое значение для международного банковского сообщества», — подчеркнул Хипкинс.
Глава компании также отметил, что root9B потратила три дня, чтобы проинформировать о запланированной атаке соответствующие органы в Вашингтоне и ОАЭ, а также службы информационной безопасности в финансовых организациях, которым угрожали атаки. Хипкинс подчеркнул, что это первый случай предотвращения подобной атаки.
В конце апреля газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что российским хакерам удалось получить доступ к некоторым электронным письмам президента США Барака Обамы во время взлома незащищенных компьютерных систем Белого дома в 2014 году. Вместе с тем издание уточнило, что хакеры получили доступ только к незасекреченной информации и не смогли взломать систему, которая глубоко засекречена. Им также не удалось получить сообщения со смартфона Blackberry, которым американский президент тоже пользуется для отправки и получения электронных писем.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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