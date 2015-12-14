Twitter предупредил пользователей об угрозе взлома аккаунтов

Twitter впервые предупредил своих пользователей об угрозе взлома. Атаковать сервис могут спонсируемые государственными властями хакеры, сообщает газета «Золотой Рог».

В информационном разделе на своем сайте Twitter предупреждает, что взломы могут проводиться для получения телефонных номеров, адресов электронной почты и IP-адресов пользователей. При этом не уточняется, какие государства могут иметься в виду.

Компания оговорилась, что под угрозой оказалась лишь "небольшая группа аккаунтов".

Газеты «Золотой Рог», Владивосток.