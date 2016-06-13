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Китай потерял контроль над своей орбитальной станцией
Она бесконтрольно падает на Землю
Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» начала сходить с орбиты, и траекторию ее падения предугадать невозможно - она рухнет в самом неожиданном месте. Об этом заявили специалисты, наблюдающие через телескопы за околоземными объектами, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
По словам Томаса Дормана, одного из наблюдателей, скоро станция сойдет с орбиты, после чего развалится в атмосфере на множество предметов, которые упадут в любой точке земного шара. Не исключено, что обломки рухнут на большие населенные пункты, что приведет к большому числу жертв и настоящей катастрофе с многомиллиардным ущербом. Дорман следит за «Тяньгун-1» на протяжении нескольких месяцев и отмечает, что китайцы потеряли связь с орбитальной станцией в марте текущего года.
Наблюдатель добавил, что в Китае не торопятся предпринимать какие-либо действия, и пустили эту ситуацию на самотек. Однако в китайском центре подготовки космонавтов все-таки прокомментировали ситуацию и отметили, что потеря связи приведет к неконтролируемому сходу станции с орбиты.
Ситуация осложняется тем фактом, что станция "Тяньгун-1" является довольно-таки внушительных размеров и массы объектом. Если восьмитонная станция упадет посреди какого-нибудь густонаселенного мегаполиса (а она может), то последствия будут самыми катастрофическими, отмечает издание PlanetToday.
«Если бы место падения можно было рассчитать, то Китай уже наверняка бы сделал это. Однако судя по молчанию, сход станции с орбиты будет неконтролируемым», - говорят эксперты.
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Не станция упадет, а куда ее упадут. Намеренно. А потом скажут: - Упс! Ну она же падала неконтролируемо. . .