Канада по приказу из США унизила руководителя китайской корпорации Huawei

Арестованную ранее Мэн Ваньчжоу отпустили под залог $7,5 млн, но обязали ее носить браслет

Канадский суд в Британской Колумбии освободил под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает Reuters. Она должна внести залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн). Мэн Ваньчжоу также обязана носить электронный браслет и находится дома с 23:00 до 6:00.

Напомним, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря по запросу США, где топ-менеджера подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Задержание финдиректора привело к падению фондовых бирж. Инвесторы и аналитики уверены, что арест топ-менеджера такого уровня не останется без внимания китайских властей и может усложнить отношения между КНР и США.