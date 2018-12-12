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Канада по приказу из США унизила руководителя китайской корпорации Huawei
Арестованную ранее Мэн Ваньчжоу отпустили под залог $7,5 млн, но обязали ее носить браслет
Канадский суд в Британской Колумбии освободил под залог финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, передает Reuters. Она должна внести залог в размере 10 млн канадских долларов (около $7,5 млн). Мэн Ваньчжоу также обязана носить электронный браслет и находится дома с 23:00 до 6:00.
Напомним, Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде 1 декабря по запросу США, где топ-менеджера подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Задержание финдиректора привело к падению фондовых бирж. Инвесторы и аналитики уверены, что арест топ-менеджера такого уровня не останется без внимания китайских властей и может усложнить отношения между КНР и США.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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