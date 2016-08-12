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В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
В туристических зонах Таиланда произошла серия терактов. На острове Пхукет, а также в городах Сураттхани и Хуахин прогремели шесть взрывов. В результате террористических атак погибли два человека и не менее пяти получили различные ранения.
Как сообщает Деловя газета "Золотой Рог" со ссылкой на телеканал «Тхаи Рат ТВ», теракты произошли после традиционного утреннего подъема флага (в 08.00 по местному времени, 04.00 мск) у полицейских участков и постов.
Еще одна неразорвавшаяся бомба была обнаружена саперами в Хуахине.
Напомним, что накануне вечером в Хуахине также произошли два взрыва, в результате которых один человек погиб, еще 23 были ранены. Отмечается, что среди пострадавших 10 человек оказались гражданами других государств.
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