Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо

Гражданка Канады подала судебный иск против компании Niantic, разработчика популярного игрового приложения Pokemon Gо. Женщина возмущена постоянным присутствием «охотников на покемонов» рядом с ее домом, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Associated Press.

Барбара Лин-Шейфер (Barbra-Lyn Schaeffer) заявила, что люди, играющие в Pokemon Go, не раз пытались перелезть через ограду ее дома. По словам женщины, ловцы покемонов сидят напротив ее дома в любое время суток.

"Мы переехали сюда, чтобы побыть в тишине, а не для того, чтобы люди перелезали через мою ограду. Меньше всего нам хочется, чтобы незнакомцы смотрели в наши окна. В субботу кто-то даже запустил на нашем заднем дворе беспилотник, чтобы поиграть в игру", — сказала она. При этом женщина призналась, что не имеет ничего против игры, "но не в ее доме".

Жительница Канады уже направляла в компанию просьбу, чтобы территорию ее дома удалили из игры, и получила автоматический ответ, что жалоба будет рассмотрена.

Как отмечает агентство, иск пока не заверен в суде, поэтому его дальнейшая судьба не определена. Пока в групповом иске заявителем числится только Шейфер, однако не исключено, что вскоре к ней могут присоединиться и другие недовольные приложением канадцы.

Ранее на создателей популярного мобильного приложения подал в суд житель американского штата Нью-Джерси. По словам Джеффри Мардера (Jeffrey Marder), люди, играющие в игру, пять раз стучались к нему в дом и просили разрешения попасть на задний двор.

Это не первый случай, когда ловцы покемонов становятся участниками инцидентов с владельцами частных домов. Ранее сообщалось, что житель Флориды выстрелил в двух подростков, игравших в Pokemon Go рядом с его домом. В результате инцидента никто не пострадал, несколько пуль попали в шины автомобиля, где находились игроки.

Pokemon Go — бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности": цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.