Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
"Мы переехали сюда, чтобы побыть в тишине, а не для того, чтобы люди перелезали через мою ограду. Меньше всего нам хочется, чтобы незнакомцы смотрели в наши окна. В субботу кто-то даже запустил на нашем заднем дворе беспилотник, чтобы поиграть в игру", — сказала она. При этом женщина призналась, что не имеет ничего против игры, "но не в ее доме".
Жительница Канады уже направляла в компанию просьбу, чтобы территорию ее дома удалили из игры, и получила автоматический ответ, что жалоба будет рассмотрена.
Как отмечает агентство, иск пока не заверен в суде, поэтому его дальнейшая судьба не определена. Пока в групповом иске заявителем числится только Шейфер, однако не исключено, что вскоре к ней могут присоединиться и другие недовольные приложением канадцы.
Ранее на создателей популярного мобильного приложения подал в суд житель американского штата Нью-Джерси. По словам Джеффри Мардера (Jeffrey Marder), люди, играющие в игру, пять раз стучались к нему в дом и просили разрешения попасть на задний двор.Это не первый случай, когда ловцы покемонов становятся участниками инцидентов с владельцами частных домов. Ранее сообщалось, что житель Флориды выстрелил в двух подростков, игравших в Pokemon Go рядом с его домом. В результате инцидента никто не пострадал, несколько пуль попали в шины автомобиля, где находились игроки.
Pokemon Go — бесплатное приложение, основанное на технологии "дополненной реальности": цифровой и реальный миры соединяются, поскольку картинка, отображаемая на экране смартфона, проецируется на локации реального мира.
Новости тематики
- Канада по приказу из США унизила руководителя китайской корпорации Huawei
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
- Электронные сигареты все чаще взрываются в руках курильщиков
- Американские астронавты не могут нормально сходить в туалет
- Хакеры похитили данные 57 млн пользователей сервиса Mail.ru
- Беглого приморского депутата Интерпол вычеркнул из своих списков
Новости раздела
- Канада по приказу из США унизила руководителя китайской корпорации Huawei
- В Сирии разбился российский боевой вертолет, собранный в Приморье
- Российских воров на чистую воду выведут американцы
- Приморцев предупреждают о новом виде мошенничества в аэропортах стран АТР, Турции и Египта
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Уроженец Владивостока получил в США 27 лет лишения свободы
- У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
- Twitter заблокировал 235 000 аккаунтов за терроризм
- В Таиланде, на острове Пухет, произошла серия терактов
- Гражданка подала иск в суд на создателей Рokemon Gо
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Врио губернатора сделал приморцам подарок к Новому году
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- От переноса столицы округа может пострадать не только Хабаровск, но и Владивосток
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Приморье поощрят за самые высокие темпы экономического роста
- Десять тысяч приморцев подключились к мобильной связи "Ростелекома" в 2018 году
- Франшиза косит наши ряды
- Предложение о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток будет формализовано