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У Samsung взрываются не только смартфоны, но и стиральные машинки
Стиральных машин Samsung с вертикальной загрузкой белья, о возможных взрывах которых предупреждают американские борцы за права потребителей, изначально не было продаже в России, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Российским потребителям беспокоиться не о чем, заявил в разговоре с «Лайфом» тренинг-менеджер Samsung Алим Настуев.
— В РФ мы не продавали, не поставляли и не планируем поставлять машинки с вертикальной загрузкой, о которых идёт речь. Все наши машинки собираются на заводе в Калужской области и на 50% состоят из комплектующих отечественных производителей, — сказал Алим Настуев.
Другое же взрывающееся устройство компании — смартфон Samsung Galaxy Note 7 — также пока не продаётся в России. По словам Алима Настуева, все телефоны этой модели, которые привезут в РФ, будут из партии нового производства: взрываться они уже не должны.
С начала 2015 года в США взорвалось более 21 стиральной машины южнокорейского производителя Samsung. На жалобы обратила внимание комиссия США по безопасности продукции, опубликовавшая официальное предупреждение об угрозе использования машинок из Южной Кореи. Как отмечается в документе, проблемы выявлены в моделях с вертикальной загрузкой, произведённых в период с марта 2011-го по апрель 2016-го.
Кроме того, ранее компания Samsung уже объявила массовый отзыв и остановку продаж смартфонов Galaxy Note 7. Причиной стали проблемы с аккумулятором. Выяснилось, что при определённых условиях батареи гаджета могут взорваться.
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