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В Сирии разбился российский боевой вертолет, собранный в Приморье
08 Мая 2018, 07:11 | В мире
По предварительной версии, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность
В Сирии при выполнении планового полета потерпел крушение российский боевой вертолет Ка-52, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России. Крушение произошло во время полета над восточными районами Сирии.
Предварительной причиной крушения оборонное ведомство называет возможную техническую неисправность. Оба летчика погибли. Их тела найдены и доставлены на аэродром базирования, уточняет ведомство.
Других подробностей российское Минобороны не приводит.
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Теги: катастрофа Ка-52 минобороны Сирия
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